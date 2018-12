SPELACCHIO? C’È DI PEGGIO! – UNA CARRELLATA DI IMMAGINI DI ALBERI DI NATALE ORRENDI CHE VI FARÀ SENTIRE MENO INADEGUATI – DOPO AVER AMMIRATO L'ALBERO DI MILANO E ALL'INDOMANI DI QUELLO ROMANO PAGATO DA NETFLIX, ECCO COME CERTE PERSONE HANNO DECISO DI ROVINARSI IL NATALE…

DAGONEWS

alberi di natale orrendi 9

L’albero è il simbolo di ogni Natale. C’è chi inizia a pensarci con largo anticipo, chi spende una fortuna per realizzarne uno indimenticabile e chi ha deciso di concorrere per il più brutto albero del pianeta.

Abeti spelacchiati, decorazioni oscene o esperimenti malriusciti affollano i social a tal punto che la pagina “Ugly Christmas Trees” ha deciso di raccogliere gli esemplari peggiori: abeti che andrebbero bene come legna per ardere e non per abbellire una stanza, piccoli alberelli addobbati con una sola pallina e decorazioni pacchiane. Ecco a voi la scelta peggiore.

