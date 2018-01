LA SPIAGGIA DEI PANZONI - ALLE BAHAMAS HA APERTO IL PARADISO DEI CURVY: UN RIFUGIO SOLO PER TAGLIE EXTRA LARGE NELL’ISOLA DI ELEUTHERA - PRIVACY GARANTITA PER POTER VIVERE LA SPIAGGIA SENZA SENTIRSI MALEGIUDICATI DAGLI ANORESSICI

BAHAMAS - ISOLA RIFUGIO PER GLI OBESI

Noemi Penna per www.lastampa.it

Provati dalle feste e dalle maratone a tavola? Tranquilli, il paradiso dei curvy esiste. Si trova ben nascosto alle Bahamas, sulla sottilissima isola di Eleuthera. È qui che è stato aperto il primo «rifugio» per plus-size, così privato che l’indirizzo preciso viene comunicato solo dopo la prenotazione ed - assicurano i gestori - è circondato da chilometri e chilometri di spiaggia privata.

Tutto è stato studiato per proteggere la privacy degli ospiti: non c’è un limite minimo di peso per accedervi, ma tutto è stato testato per dare il massimo confort alle taglie ben oltre le XXL. I letti sono formato King Size con barre in acciaio, le porte più grandi del solito e anche i lettini da spiaggia sono rinforzati.

Un «porto sicuro - afferma il suo ideatore James King - dove le persone in sovrappeso possono rilassarsi e sentirsi liberi di fare quello che vogliono, senza sentirsi giudicati». Ad ispirarlo è stato una vicenda a cui ha assistito quindici anni. Una signora si è sdraiata a bordo piscina di un albergo di Grenada e «la sdraio si è aperta in due sotto di lei. Una situazione imbarazzante e svilente, che le è costata anche cara, visto che l’albergo si è fatto pagare 150 dollari extra per il danno».

King ha scoperto che sul mercato non esistevano attrezzature adeguate alle esigenze degli extralarge. E, dopo molte ricerche, ha deciso di crearle su misura e di aprire il primo resort al mondo per plus-size.

La proprietà idilliaca si trova a 80 chilometri da Nassau e offre, oltre alla piscina, una spiaggia privata di otto chilometri che garantisce agli ospiti - mai più di 24 contemporaneamente - la massima privacy e il giusto isolamento dal resto del mondo.

«Alcuni dei nostri ospiti hanno confessato di essersi messi il bikini qui per la prima volta». Una libertà che pensavano di non potersi concedersi. «L’impatto che ha questo posto sui nostri ospiti è stravolgente. Improvvisamente, anche i super curvy si sentono a loro agio e liberi di vivere il mare e le vacanze come qualsiasi altra persona, senza doversi vergognare».

Vista la presenza di scale e la distanza al mare, inizialmente si era pensato di consigliare il posto solo a chi non supera i 180 chili. Ma «abbiamo avuto degli ospiti che pesavano oltre i 220 chili ma erano comunque incredibilmente in forma e non hanno avuto problemi».