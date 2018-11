28 nov 2018 16:08

SPUNTA LA CINA SUL PONTE – NON SOLO SALINI-IMPREGILO-FINCANTIERI E CIMOLAI, NELLA CORSA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MORANDA DI GENOVA CI SONO ANCHE I CINESI – L’OFFERTA DEL COLOSSO DI PECHINO ‘CCCC’, NOTO SOPRATTUTTO PER LA COSTRUZIONE (DI RECENTE COMPLETATA) DEL PONTE CHE COLLEGA LA CINA CON HONG KONG