marchionne camilleri

Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, non è solo uno stimato manager. Ha anche un passato, molto movimentato, da tombeur de femmes. I rotocalchi hanno registrato alcune delle sue tresche, dalla panterona Naomi Campbell alla ex pornostar Savanna Samson. Ma c’è stato un momento in cui sembrava che l’ex top manager di Kraft e Philip Morris fosse pronto per mettere la testa a posto.

SUZANNA MAUS

Negli anni ottanta, infatti, il maltese nato ad Alessandria d’Egitto, conosce la bionda e avvenente Suzana Maus. Tra i due scatta la passione e lei riesce a “strapparlo” dalle grinfie amorose di Alessandra Panaro, attrice italiana nota per aver recitato in molte commedie degli anni cinquanta, nel ciclo “Poveri ma belli” e in “Lazzarella”.

SUZANNA MAUS

La Maus, che aveva avuto anche un flirt con Ted Kennedy, riesce a portare Camilleri all’altare alla fine di dicembre del 2009. Qualcosa, però, va storto. Incomprensioni, distanza, vite turbolente. Sei mesi dopo il matrimonio va in frantumi: ad agosto 2010 i due si separano. Da allora, Camilleri - come uccel di bosco - è volato di fiore in fiore alla ricerca di consolazione fino alle braccia esperte di Savanna Samson. Ma bisogna prepararsi a nuovi colpi: c’è chi giura che la storia con la ex pornodiva sia già al capolinea. Dicono.

Louis Camilleri

Chiara Dalla Tomasina per https://www.iodonna.it del 12 luglio 2017

Galeotta è stata la passione per i motori e l’alta velocità. Naomi Campbell, 47 anni, da sempre appassionata di macchine da corsa, ha incontrato durante le gare di Formula 1 quello che oggi, come riporta il The Sun, è il suo nuovo amore: lui si chiama Louis Carey Camilleri, 62, è un ricchissimo uomo d’affari egiziano di famiglia maltese e ha ricoperto, fino al dicembre 2014, la carica di presidente di Philip Morris, azienda che possiede 7 sui 20 principali top brand di sigarette e, da sola, detiene la metà del mercato americano. Attualmente, Camilleri mantiene comunque un ruolo importante nel consiglio di amministrazione, non essendo più, però, un impiegato del colosso americano del tabacco.

SUZANNA MAUS

La top model, sempre molto gelosa della sua vita privata, ha cercato di mantenere la relazione il più possibile segreta. Finora, infatti, avrebbe incontrato il suo innamorato solo spostandosi in jet privato, ma è servito a poco: i due sono stati visti cenare insieme e scambiarsi gesti affettuosi e intimi in diversi ristoranti a Londra.

naomi campbell

“Naomi ama mantenere le sue relazioni private tanto più che questa è cominciata da poco, solo da qualche settimana – ha rivelato una fonte anonima – ma c’è una vera scintilla tra i due e gli amici più stretti della coppia sono a conoscenza della loro frequentazione”.

Divorziato (mentre lei non si è mai sposata) dal 2004 dall’ex moglie Marjolyn, madre dei suoi tre figli, Camilleri ha alle spalle studi di economia e business a Losanna e parla fluentemente inglese, francese, italiano e un po’ di tedesco. Il suo patrimonio è monumentale e ammonta a più di 150 milioni di sterline: solo l’anno scorso da Philip Morris ne ha incassati 25.

naomi campbell

Prima di lui, la top model aveva già mostrato una certa predisposizione verso uomini facoltosi o famosi: nel suo palmarès sentimentale ci sono il miliardario russo Vladislav Doronin, 54, con cui è stata dal 2008 al 2013, Flavio Briatore, 60, Kola Aluko, 47, gli attori Michael Fassbender, 40, Idris Elba, 44, Liev Schreiber, 49 e Bradley Cooper, 42 e il cantante Usher, 38. In passato la super top britannica è stata anche fidanzata ufficialmente con il bassista degli U2 Adam Clayton, nel 1993, ma la relazione durò solo un anno senza mai sfociare nel matrimonio.

Alessandra Panaro

LOUIS CAREY CAMILLERI

