STOMACO DI FERRO – UNA DONNA INDIANA MANGIA BRACCIALETTI, SPILLE, BULLONI, CHIODI FINO A SENTIRSI MALE ED ESSERE PORTATA IN OSPEDALE CON FORTI DOLORI ADDOMINALI – I MEDICI LE TROVANO UN CHILO E MEZZO DI CIANFRUSAGLIE METALLICHE CHE AVEVA INGERITO – “MI PIACE IL FERRO” RACCONTA, MA LA ‘DIETA’ LA STAVA UCCIDENDO – ECCO DI COSA SOFFRE

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

Mangiava braccialetti, spille, bulloni, chiodi. Insomma, tutto ciò che fosse metallico. Non si sarebbe resa conto della pericolosità della sua "controversa dieta" fino a quando, a causa di dolori addominali, i medici avrebbero fatto la scoperta sconvolgente. Il suo stomaco era pieno di oggetti estranei, circa un chilo e mezzo di cianfrusaglie metalliche che avevano riempito la pancia, fino a indurirla.

La vicenda si è svolta ad Ahmedabad, in India. Come riporta il Mirror, Sangita, questo il nome della donna, è stata trovata mentre vagava in strada senza una meta. A quel punto è stata portata in ospedale dove ha iniziato ad accusare dolori allo stomaco.

E lì la scoperta choc. Dalla radiografia è emerso l'incredibile: Sangita avrebbe mangiato perfino una collana tipica della zona. La situazione era molto critica, le spille avevano danneggiato i polmoni e parte della pancia. E così la donna è stata operata d'urgenza.

Non è dato sapere con certezza perché la donna si fosse cibata di materiale non commestibile, ma i medici ipotizzano che soffra di "acuphagia", un disturbo che spingerebbe a mangiare i metalli. Al momento la donna resta in osservazione.