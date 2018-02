STRIP ADVISOR! - UNA COPPIA DI 23 E 26 ANNI HA VINTO UNA COMPETIZIONE PER SCRIVERE UNA GUIDA EROTICA DEDICATA A TUTTI GLI AMANTI IN VIAGGIO - LUI TATUATO, LEI MOLTO BONA, ECCO IL LORO DIARIO INTIMO...

DAGONEWS

jessica e justin

Jessica D’Argent di 23 anni, e Justin Engelke di 26, hanno vinto in concorso per scrivere una guida erotica ‘dettagliata’ dedicata a tutte le coppiette di amanti in viaggio.

La coppia australiana è stata pagata per girare in diversi hotel di lusso e scrivere un diario ‘intimo’ in base alle loro esperienze in ciascuno di essi.

Gli sono state offerte 14 notte in vari ‘boutique hotel’ australiani tra Sydeny, Melbourne, Byron Bay, la Tasmania e l’Australia dell’Ovest.

Raccontando della loro esperienza all’hotel Atlantic di Byron Bay, Justin ha scritto: “La cosa migliore della nostra stanza era la doccia esterna a cascata e la poltrona appesa al soffitto, era all’altezza ideale."

"Mentre la luce dei raggi di sole entravano nella stanza ho sollevato Jess appoggiandola allo schienale e ho iniziato a massaggiarla tra le gambe, accarezzandola e assicurandomi di assecondare il movimento ondeggiante della sedia. È rimasta lì appesa tra le mie braccia per un bel po’, sembrava visibilmente felice.”

Mentre Jessica ha parlato della sua esperienza all’hotel VDL in Tasmania come di “una scala verso il settimo cielo.”

jessica e justin al vdl in tasmania

“Appena chiusa la porta della stanza sono corsa sulle scale per dare un’occhiata al nostro letto, ma prima che raggiungessi l’ultimo scalino lui mi ha acchiappato. È stato molto eccitante, mi ha spinto contro la parete in pietra e abbiamo celebrato il fatto che ci trovavamo in questo posto alla fine del mondo.”

“Ci ho messo un po’ prima di riuscire ad aggrapparmi alla ringhiera e raggiungere il letto. La nostra stanza era un rifugio perfetto, ci siamo semplicemente goduti la nostra compagnia.”

I due fidanzati, che stanno insieme da sei anni, sono stati scelti fra altre dieci coppie da tutto il mondo per contribuire alla guida erotica:

jessica e justin 9

“Il viaggio è stato favoloso, abbiamo avuto due settimane di viaggio completamente pagate che ci hanno permesso di vedere posti nuovi e fare nuove esperienze, ma vorrei precisare che non abbiamo scritto solo dei nostri rapporti sessuali, abbiamo anche fatto delle vere e proprie recensioni degli hotel!”

