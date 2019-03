GLI SVALVOLATI DEL PARKOUR - PRECIPITA DURANTE UNA SFIDA ACROBATICA SUI TETTI DI COMO, UN 16ENNE IN PERICOLO DI VITA - IL RAGAZZO, IN COMPAGNIA DI DUE AMICI, SAREBBE SALITO SULLO STABILIMENTO INDUSTRIALE MOLTO PROBABILMENTE PER EFFETTUARE UN PERCORSO DI PARKOUR…

Da ansa.it

Sono molto gravi all'ospedale di Como le condizioni di un ragazzo di 16 anni che nel primo pomeriggio è precipitato dal tetto di un'azienda di Mariano Comense (Como), in via Sant'Ambrogio. Dai primi accertamenti, il ragazzo, in compagnia di due amici, sarebbe salito sullo stabilimento industriale molto probabilmente per effettuare un percorso di parkour.

I tre ragazzi si trovavano sul tetto dell'azienda quando, a causa del cedimento di un lucernario o di un pannello, il sedicenne è precipitato da un'altezza di cinque metri, cadendo negli spazi industriali. L'impatto è stato violentissimo e il ragazzo ha subito perso conoscenza. L'allarme è stato lanciato dai dipendenti dell'azienda, che hanno sentito un forte tonfo. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como in codice rosso, e al momento è in pericolo di vita.

