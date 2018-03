ARTE ON ICE - CAROLINA KOSTNER IN TESTA NEL “CORTO” AI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI MILANO: "QUINDICI ANNI FA, QUANDO HO COMINCIATO, NESSUNO SEGUIVA IL MIO SPORT. VEDERE IL FORUM PIENO, MI HA DATO UNA CARICA IMMENSA" - DOMANI SERA SI PRESENTERÀ COME FAVORITA ALL' ORO. UN’IMPRESA NON BANALE, A 31 ANNI, PER LA REGINA DEL GHIACCIO… - VIDEO