MOURINHO SPACCATUTTO - DOPO LE BORRACCE STAVOLTA LO "SPECIAL ONE" PRENDE A CALCI UN MURETTO PER PROTESTARE CONTRO UNA DECISIONE ARBITRALE E SPAVENTA UN GIOVANE TIFOSO DEL MANCHESTER UNITED. ECCO COME E’ FINITA- "RANIERI OH, OH, OH", CORI E OVAZIONI PER 'KING CLAUDIO' DAI TIFOSI DEL FULHAM E DEL LEICESTER CHE ALLA FINE PAREGGIANO – “E’ STATA UNA SERATA FANTASTICA” – VIDEO