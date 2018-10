TRADITE E SARETE FELICI! – LE SCAPPATELLE NON NUOCIONO AL MATRIMONIO. ANZI, CONSOLIDANO LA FEDELTÀ CONIUGALE – ECCO TUTTI I TOCCASANA PER UNA RELAZIONE CHE SI STA SPOMPANDO: IL SADOMASO RIACCENDE LA PASSIONE PERCHÉ STIMOLA IL CORTISOLO E RIDUCE LO STRESS. PER STARE MEGLIO CON IL VOSTRO PARTNER NON C’È NIENTE DI MEGLIO DI UNA BELLA…

Anche qualche "sculacciata" può trasformarsi in un vero e proprio collante per le coppie. Secondo un'indagine di Incontri-ExtraConiugali.com per tenere in piedi i matrimoni il sadomaso si classifica pari merito con il tradimento.

Esiste una correlazione tra tradimento e fedeltà? "Sì, spesso è proprio il tradimento a consentire di rimanere fedeli", risponde Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un'avventura in totale discrezione e anonimato.

"Sembra un paradosso, ma statisticamente è proprio così. Il tradimento sessuale il più delle volte porta a consolidare la fedeltà coniugale, mentre le coppie e i matrimoni che non hanno mai dovuto fare i conti con la voglia di tradire sono quelle che funzionano di meno" prosegue Alex Fantini.

Psicologi e sessuologi non hanno dubbi: la scappatella non nuoce al matrimonio, ma lo consolida. Il fatto è che una relazione alternativa costituisce un diversivo rispetto alla solita routine, tradire è uno dei modi più efficaci per combattere la noia, che è il vero nemico della coppia, soprattutto di quelle unite da molti anni.

"In quest'ottica, il tradimento è quell'imprevisto che porta a guardare l'altro con rinnovata curiosità, rimettendo tutto in discussione, anche noi stessi" spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, iscritti al portale, una persona su 3 sostiene che il tradimento è un evergreen della trasgressione che alla fine ravviva la coppia. Ed una uguale percentuale di persone sostiene che il sadomaso svolge la medesima funzione di riaccendere la passione.

Per aggiungere pepe al rapporto basterebbe dunque qualche sculacciata o concretizzare qualche fantasia con articoli che si rifanno alla saga dei film "Cinquanta Sfumature". E a sostenerlo non è solo Incontri-ExtraConiugali.com ma anche due autorevoli studi della Northern Illinois University e dell'Università di Pisa.

In entrambi gli studi, delle coppie che hanno partecipato ad attività sadomasochiste hanno dichiarato di essersi avvicinati di più al partner.

Durante il sadomasochismo -hanno osservato i ricercatori della Northern Illinois University coordinati da Brad Sagarin- il cortisolo aumenta in maniera significativa nei soggetti che hanno ricevuto una stimolazione, ma il livello dell'ormone dello stress scende alla normalità entro 40 minuti.

«Quando un rapporto sessuale è consensuale, infatti, non è mai stressante, anche se si tratta di sesso estremo» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Nel corso di un altro esperimento sul sadomasochismo un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa coordinati da Donatella Marazziti è giunto alle medesime conclusioni misurando i livelli del testosterone in 45 uomini e donne. I ricercatori hanno anche rilevato un aumento significativo dell'ormone maschile nelle donne, concludendo che questo aumento aiuta le donne a fronteggiare la natura aggressiva delle attività sadomasochiste.

