IL TRUCCO C'E' E SI VEDE – GLI ANGELI DI 'VICTORIA’S SECRET' SFILANO SEMPRE CON UN TRUCCO IMPECCABILE, MA ALCUNE MODELLE ACCETTANO LA SFIDA DI MOSTRARSI ''ACQUA E SCIAQUONE'' SU INSTAGRAM

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

Adriana Lima

adriana lima

Quando sfilano in passerella gli angeli di Victoria's Secret sfoggiano sempre un trucco impeccabile. Su Instagram, invece, le top amano anche mostrarsi in versione «acqua e sapone». Ecco una serie di immagini che mostrano le modelle del marchio di lingerie americano con e senza make up.

La rassegna parte dalla brasiliana Adriana Lima, la più longeva degli Angeli, legata dal 1999 alla celebre casa di intimo che quest’anno ha detto addio al brand di lingerie. L'8 novembre ha partecipato a New York al suo 19esimo e ultimo Victoria's Secret Fashion Show e ha lasciato la passerella in lacrime. A sinistra l'immagine della modella alla recente sfilata nella Grande Mela, a destra uno scatto pubblicato sui social in cui appare senza un filo di trucco mentre accenna il broncio. Per lei 12,2 milioni di follower su Instagram.

alessandra ambrosio

Alessandra Ambrosio

L'ultimo Fashion Show della brasiliana Alessandra Ambrosio risale al novembre 2017 a Shanghai. In totale l'angelo ha sfilato in 10 rassegne. Eccola bellissima con trucco e in versione sportiva «make up free». Per lei 9,7 milioni di follower su Instagram.

Jasmine Tookes

Terza in rassegna è Jasmine Tookes, supermodella californiana di 27 anni. Nel 2015 è diventata una dei nuovi angeli di Victoria's Secret e su Instagram conta 3,2 milioni di follower. In queste due immagini Jasmine è sia con un trucco impeccabile sia con il viso acqua e sapone appena sveglia.

jasmine tookes

Elsa Hosk

Quarta in rassegna è Elsa Hosk, supermodella svedese di 30 anni. L'ex giocatrice della nazionale femminile di basket ha partecipato al suo primo Fashion Show nel 2011 e due anni dopo ha ottenuto lo status di Angelo. Senza makeup la modella mostra le sue deliziose lentiggini. Su Instagram vanta 4,9 milioni di follower.

elsa hosk

Josephine Skriver

Quinta è Josephine Skriver, supermodella danese di 25 anni. Dal 2013 sfila per Victoria's Secret e tre anni dopo diventa ufficialmente un Angelo. La modella si fa un selfie in versione acqua e sapone con le treccine. Su Instagram conta 5,5 milioni di follower.

lais ribeiro

Lais Ribeiro

Sesta della lista è la 28enne brasiliana Lais Ribeiro. La modella è diventata ufficialmente Angelo di Victoria's Secret nel 2015 e nello show di due anni dopo è stata scelta per indossare il celebre «Fantasy Bra». Su Instagram vanta 2 milioni di follower. Ecco due primi piani della modella, a sinistra con il trucco ricercato, a destra un'immagine in cui svela una versione «al naturale».

Martha Hunt

martha hunt

Settima è Martha Hunt, supermodella americana di 29 anni. La top ha sfilato per la prima volta al Victoria's Secret Fashion Show nel 2013 ed è diventata un Angelo due anni dopo. In entrambe le immagini la top model mostra un viso incantevole sia con sia senza trucco. Su Instagram conta 3 milioni di follower.

Lily Aldridge

Ottava in lista è Lily Aldridge, supermodella americana di 33 anni. La top californiana è diventata Angelo nel 2010 e ha partecipato a nove show consecutivi per Victoria's Secret dal 2009 al 2017. Il 19 agosto 2018 ha annunciato ai suoi 5,3 milioni di follower su Instagram la seconda gravidanza. Eccola a sinistra durante un Fashion Show del passato in cui appare con un trucco ricercato. A destra la modella cede alla moda dello scatto senza make-up.

lily aldridge

Sara Sampaio

Nona è la portoghese Sara Sampaio. La 27enne ha fatto il suo debutto con Victoria's Secret nel 2011. In queste due immagini la vediamo prima con le ali da Ali e successivamente in una versione al naturale in controluce. Oggi conta 7,1 milioni di follower su Instagram.

sara sampaio

Behati Prinsloo

Decima in rassegna è Behati Prinsloo, supermodella namibiana di 30 anni. La top ha ottenuto lo status di Angelo nel 2009 e conta su Instagram 5,7 milioni di follower. A sinistra è immortalata preparatissima durante un Fashion Show del passato, a destra in versione mamma senza trucco con alle spalle l'albero di Natale.

taylor hill

Taylor Hill

Segue Taylor Hill, supermodella statunitense di 22 anni, originaria di Palatine, Illinois. Il suo primo Fashion Show arriva nel 2014 e l'anno dopo diventa Angelo. Su Instagram è seguita da 11,9 milioni di follower. Eccola a sinistra pronta per l’esibizione in passerella, a destra un selfie senza un filo di trucco.

stella maxwell

Stella Maxwell

Dodicesima è Stella Maxwell, supermodella neozelandese di 28 anni. La top si è guadagnata lo status di Angelo nel 2015 e a novembre ha partecipato al suo quinto show. Per lei 4,2 milioni di follower su Instagram. Nell'immagine «al naturale» la top non teme di farsi immortalare con le mollette tra i capelli.

romee strijd

Romee Strijd

Tredicesima in rassegna è Romee Strijd, supermodella olandese di 23 anni. Strijd ha debuttato al Victoria's Secret Fashion Show nel 2014 ed è diventata Angelo un anno dopo. In queste due immagini Romee appare a sinistra preparatissima per lo show del marchio di lingerie, a destra invece è in stile acqua e sapone per la gioia dei suoi 5 milioni di follower su Instagram.

candice swanepoel

Candice Swanepoel

Chiude la rassegna Candice Swanepoel, supermodella sudafricana di 30 anni. La top ha ottenuto lo status di Angelo nel 2010 e su Instagram vanta 12,9 milioni di follower. Anche per lei a destra uno scatto in versione «mamma senza make up».

behati prinsloo josephine skriver