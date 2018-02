TUTTA COLPA DEL VIAGRA - I MATRIMONI TRA GLI OVER 70 IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATI 2967 E, DAL 2005 A OGGI, SONO CRECIUTI DEL 55,7% - NON SOLO: LA TERZA ETA’ CI DA’ DENTRO ANCHE SULLE SEPARAZIONI - SUI 56 MILA DIVORZI L'ANNO, IL 20 PER CENTO AVVIENE TRA CHI HA PIÙ DI 70 ANNI

Alla faccia di quando, sul palco di Sanremo, Gigliola Cinquetti cantava «non ho l' età».

Umberto è un simpatico vedovo di 76 anni, ha due figli che oramai vivono lontani da casa e qualche piccolo acciacco che lo ha convinto a prendere una stanza in una casa di riposo di Arezzo.

È lì che incontra Carla che di primavere ne ha viste "appena" 72 e la fede al dito non l' ha (ancora) messa. Il colpo di fulmine è immediato. Gli altri ospiti dell' ospizio si scambiano qualche occhiata maliziosa, forse scappa pure una risatina incredula, né più né meno di quanto succedeva a scuola davanti ai primi amori dei compagni di banco.

Ma loro due non se ne curano affatto. Umberto è un galantuomo, riempie la sua Carla di regali e alla fine lei capitola. Nella cappella interna alla struttura pronuncia quel fatidico "sì" che vale una promessa di fedeltà, e chi se ne frega se davanti non hanno una vita intera per poterla mantenere. Quel che conta è che, almeno per un po', questi pensionati che hanno deciso di godersi l' esistenza fino in fondo saranno felici.

Umberto e Carla non sono nemmeno gli unici. Le nozze over 70 registrate in Italia negli ultimi anni sono la bellezza di 2.967, lo certifica l' Istat, e sono cresciute, dal 2005 a oggi, del 55,7%. Un vero e proprio boom in controtendenza, calcolando che i matrimoni tra giovani stanno subendo un calo costante: nello stesso periodo, infatti, i secondi sono passati da 247mila a 194mila.

Sarà che "non è mai troppo tardi" perfino quando si tratta di "metter su famiglia", ma il risultato è che lo 0,8% dei fiori d' arancio che addobbano chiese e municipi dello Stivale adesso sono a tutto beneficio di sposini con qualche anno in più sulla carta d' identità. Nel 2005 le donne che hanno giurato amore eterno erano 321, nel 2015 sono quasi raddoppiate (535); gli uomini che hanno raggiunto l' altare sono balzati, nel decennio in esame, da poco più che 1.500 a essere 2.432. Ma chi l' ha detto che Cupido ammicca solo ai ragazzini?

Per fortuna, verrebbe da dire, colpisce anche gli anziani.

«Quando queste unioni non incappano in fregature o raggiri», commenta il medico ed ex ministro della Sanità Girolamo Sirchia, «sono un toccasana per chi le vive. Perché rappresentano soprattutto un rimedio contro la solitudine che è a tutti gli effetti una patologia che può portare a forme più gravi come la depressione e un malessere ampio». «Passata una certa età il sesso non è la parte principale del discorso», continua il professore, «la biologia è sempre la biologia. Ma in una società frenetica quale è la nostra, in cui sempre più spesso i vecchi sono percepiti come "un peso" e "danno fastidio", è fondamentale per loro far di tutto per evitare di sentirsi soli».

Da notare, fa sapere l' associazione Matrimonialisti italiani il dato dei divorzi. «Sui 56mila divorzi l' anno, il 20 per cento ha più di 70 anni». Segno che a una certa età viene anche la voglia di rifarsi una vita, se il primo matrimonio è stato un fallimento. Nel novero delle statistiche ci sono poi i matrimoni con (vistose) differenze d' età. E addirittura quelli che coinvolgono anziani e ragazze più o meno disinteressate dalla benedizione che finisce con le parole "per sempre".

Ma non fatevi ingannare. Secondo gli ultimi report sono solo 14 i vecchietti che, da Milano a Palermo, hanno trovato l' amore tra le braccia di una partner che non ha ancora compiuto 30 anni. Non che ci sia niente di male, intendiamoci: «basta che funzioni», diceva Woody Allen in un suo famoso film.

A ben vedere diminuiscono pure le unioni che danno meno «scandalo»: se dieci anni fa l' 87,7% degli uomini over 70 riusciva a impalmare una quasi coetanea, recentemente quella percentuale si è ridotta all' 83,1. Idem per quanto riguarda le spose mature: il 37,2% di loro sceglieva un marito leggermente più giovane nel 2005, adesso è il 23,2%. Non ci sono momenti giusti e momenti sbagliati per innamorarsi, il bello è proprio quello.