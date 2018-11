UCCI UCCI SENTO ODORE DI BELLUCCI – L’ATTRICE ITALIANA, 54 ANNI, RIVELA DI AVER UN NUOVO AMORE E DI VIVERE UN PERIODO MAGNIFICO: ‘STO CON LA STESSA PERSONA DA MOLTO TEMPO. MA NON SO SE SI TRATTA DI UN UOMO NORMALE. IO STESSA NON SAREI CAPACE DI UN’ESISTENZA REGOLARE E STRUTTURATA’ – ARCHIVIATO VINCENT CASSEL (‘FA PARTE DI UN PASSATO RISOLTO’), SULL’IPOTESI DI UN TERZO MATRIMONIO…

Carla Bardelli per "www.vanityfair.it"

Guest star, insieme a Jean Dujardin, della terza serie di Dix pour cent, Monica Bellucci recita nel ruolo di se stessa, per 10 mila euro al giorno, come si conviene alle icone assolute del cinema.

Quattro giorni sul set, della serie del canale francese France Deux, per mettersi nei suoi panni: quelli di un’attrice famosa alla ricerca di un uomo per rompere la propria solitudine. «Tutto questo ha un rapporto con la realtà?», le ha chiesto Paris Match in un’intervista.

E dopo aver precisato, che nella serie cerca «un uomo normale, capace di occuparsi della spazzatura e tenere i conti di casa in ordine, stufa di milionari o celebrità di sesso maschile che l’assillano da anni», Monica ha confessato di essere in coppia: «Sto con la stessa persona da molto tempo.

Ma non so se si tratta di un uomo normale. Io stessa non sarei capace di un’esistenza regolare e strutturata», ha detto l’ex moglie di Vincent Cassel, madre di Deva, 18 anni e Leonie, di 14.

«L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio», ha aggiunto l’attrice che non vuole rivelare il nome del compagno, ma si dice felice e appagata.

«A 54 anni, vivo un momento magnifico della mia esistenza, come una ritrovata libertà», ha aggiunto l’attrice, «?Le mie figlie sono grandi, la carriera è fatta: considero tutto quello che viene un bonus, che può soltanto arricchire la mia vita». E non nasconde «di aver spaventato gli uomini, quando era più giovane», con la sua avvenenza aggiungendo di non aver mai subito soprusi dal sesso maschile, né nel mondo del cinema, né nel privato.

Vincent Cassel, il suo secondo marito fa ormai «parte di un passato risolto» e per Monica, «quando due persone hanno terminato il loro percorso comune, è normale che riprendano il corso delle loro vite».

E per quanto riguarda un possibile futuro terzo matrimonio (il primo con il fotografo Claudio Basso, durato solo pochi mesi), ringrazia «i suoi primi due mariti per tutto quello che le hanno insegnato nella vita» e mette un punto interrogativo sulle scelte future. «Il matrimonio è una decisione che due persone devono prendere insieme, ad un momento preciso della loro vita.

Quando si è stati sposati 2 volte, è necessario riflettere prima di ricominciare e capire perché si è divorziato. Diciamo che in questo momento, sono in una fase di apprendistato».

