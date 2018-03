VACANZE LIBERTINE - IN VENDITA IL PRIMO LUOGO DI VILLEGGIATURA AL MONDO PER SOLI SCAMBISTI. SI TROVA NELLA FRANCIA CENTRALE E DA QUANDO IL COMPLESSO È STATO "RICONVERTITO" AL LIBERTINAGGIO LE PRENOTAZIONI SONO PIÙ CHE RADDOPPIATE - 20 MILIONI DI SCAMBISTI NELLA SOLA EUROPA DEL NORD

Ci sono circa 20 milioni di “libertini” in Europa, di cui 6.5 si trovano in Francia. Per rispondere alle esigenze di questa crescente comunità, Francoise Vetter e suo marito Bruno Mazaferro hanno perciò deciso di riqualificare il loro albergo quattro anni fa, creando il primo luogo di villeggiatura al mondo dedicato esclusivamente alle coppie scambiste come loro.

Il complesso, che adesso si chiama 'Camping Librtine - Le Diamant Noir,' si trova nella Francia centrale, a Saint-Alvère de Dordogne, vicino a una nota SPA di Vichy, come riporta il quotidiano locale francese 'The Local'. Situato su cinque ettari di terreno include 21 case mobili; due tende e una roulotte; un’area igienica; quattro chalet; un bar con licenza e un ristorante con oltre sessanta posti a sedere.

il sito dell hotel

All’esterno si trovano invece un’ampia piscina e diversi ‘angoletti per le coccole’ dove le coppie possono appartarsi in tutta discrezione, oltre a un ‘boschetto’ in cui rotolarsi sotto le fronde o praticare qualsiasi attività fisica di proprio gradimento.

Vetter ha riferito alla stampa locale che nel primo anno dalla conversione della villa c’è stato un aumento del 118% nelle prenotazioni:

hotel per scambisti

“Abbiamo ospiti da ogni parte d’Europa, Olanda; Belgio; Gran Bretagna; Germania e vengono qui spesso pure australiani e americani. Il potenziale per questo complesso è enorme. Abbiamo deciso di venderlo perché siamo in età pensionabile e siamo stanchi,” ha detto. La proprietà è stata messa sul mercato per 1.8 milioni di euro.

“Questa villeggiatura offre alle persone la possibilità di conoscere chiunque, nel senso più ampio del termine. Facciamo quello che vogliamo, quando lo vogliamo, e con chi lo vogliamo.”

