VATTELA A PIA’ ‘N DER GOOGLE - SI ABBASSA I PANTALONI AL PASSAGGIO DELL'AUTO DI GOOGLE E FINISCE SULLE MAPPE DEL PIU’ NOTO MOTORE DI RICERCA- LO SCHERZO A PADOVA AI DANNI DELLA MACCHINA HI-TECH...

Martina Mazzaro per mattinopadova.gelocal.it

RAGAZZO PADOVA LATO B

A qualcuno sarà capitato di incrociare la simpatica macchina di Google Maps, tappezzata di mappe sulla carrozzeria e con una telecamera piazzata sul tettuccio. Alcuni giovani padovani hanno pensato di fare uno scherzetto all’azienda statunitense.

Mentre la “Google Car” transitava in via Saetta, all’Arcella, si sono messi in posa. E mentre in tre osservavano la scena ridendo, il quarto si abbassava i pantaloni e mostrava il “lato b”.

L’immagine è datata settembre 2017, ma i giovani solo attraverso il repost dell’istantanea su Facebook, pubblicato pochi giorni fa sulla pagina “Arcellatown”, si sono resi conto che quel momento era stato effettivamente catturato dalla telecamera di Google Maps.

google car

«Siamo proprio noi!», commentano ora orgogliosi sui social. C’è da chiedersi se in quel frangente avessero la consapevolezza di finire davvero online, e se gli addetti alla privacy di Google Street View si siano accorti i quel particolare “saluto” .

Le critiche al servizio Google non mancano, considerate le situazioni oggettivamente

imbarazzanti che talvolta vengono immortalate. Per questo motivo l’azienda, pur facendo notare che si tratta di foto scattate in luoghi pubblici, si è detta disponibile, previa segnalazione, ad eliminare immagini imbarazzanti o che violino la privacy.