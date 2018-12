VI RICORDATE DI MARISA PAPEN? – LA BONISSIMA MODELLA BELGA CHE AVEVA FATTO SCOPPIARE UN MEZZO CASO DIPLOMATICO POSANDO NUDA AL MURO DEL PIANTO DI GERUSALMME HA CERCATO DI FARE LA STESSA COSA A SAN PIETRO – È STATA FERMATA DALL’ISPETTORATO VATICANO INSIEME AL SUO FOTOGRAFO DI FIDUCIA. DA LUXOR ALLA BASILICA DI SANTA SOFIA A ISTANBUL: ECCO TUTTE LE SUE IMPRESE – FOTOGALLERY MONUMENTALE

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

A fine ottobre ha fatto scoppiare un mezzo caso diplomatico posando nuda al Muro del Pianto a Gerusalemme. La Bbc le ha dedicato un servizio con tanto di reazione stizzita dei rabbini. Poi è stata la volta di Santa Sofia, a Istanbul, già cattedrale ortodossa e poi moschea fino al 1931, prima di essere sconsacrata (oggi è un museo). Infine giovedì pomeriggio gli agenti dell’Ispettorato Vaticano l’hanno fermata sotto il Colonnato di San Pietro dove cercava di fare la stessa cosa. Una provocazione quella della modella belga Marisa Papen, 26 anni, denunciata dalla polizia insieme con il fotografo australiano Jess Walker, di 44, con il quale stava facendo un servizio anche sulle banchine del Tevere. Sono accusati di atti osceni in luogo pubblico e offesa a confessione religiosa.

marisa papen 16

Set a San Pietro con i libri sacri

A chiamare la polizia sono stati alcuni fedeli che avevano capito come sarebbe andata a finire con il fotografo chinato davanti alla modella che si stava spogliando dopo aver sistemato alcuni testi sacri sul pavimento del Colonnato.

marisa papen tra i surma

Gli agenti sono subito intervenuto e hanno invitato i due ad alzarsi. Accompagnati in ufficio, la ragazza e il fotografo sono stati identificati e denunciati. Sul web è pieno di imprese della modella in giro per il mondo. Nel caso della moschea ha spiegato il motivo di queste iniziative: un’esplicita presa di posizione contro tutte le religioni che «privano le donne del diritto di prendere proprie decisioni».

