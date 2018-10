''Prima dell'alba'', Salvo Sottile nel bordello austriaco pieno di italiani

DAGONEWS

E’ un bordello di lusso, un night club ma anche un albergo dotato di ogni comfort, discoteche, piscine dove si balla tutti nudi, saune miste dove poter fare orge, idromassaggi. Si chiama Welcum. Gioco di parole di gusto forse discutibile - un gioco di parole in cui ''welcome'' diventa un mix tra “well” (buono) e “cum” (eiaculazione) - ma che rende inequivocabile la vocazione del luogo.

salvo sottile prima dell alba il servizio dal bordello austriaco 9

Si trova in Austria a Villach, a 10 km chilometri dal confine italiano. Salvo Sottile c’e’ entrato con le telecamere di Prima dell’alba e ha scoperto che la maggior parte dei clienti sono tutti italiani, manager, imprenditori, ma anche semplici impiegati che per una sera lasciano la moglie a casa in cerca di un brivido o di un diversivo. Ogni tanto in Italia rispunta il dibattito sulla riapertura delle case chiuse.

salvo sottile prima dell alba il servizio dal bordello austriaco 8

La sfruttamento della prostituzione da noi è reato. Ma tutto quello che da noi e’ proibito e punito dalla legge, al Welcum è possibile e in fondo anche a portata di mano. Basta mettersi in macchina e superare il confine. I clienti pagano l’entrata al club con una modica cifra di 85 euro, possono mangiare e bere quanto vogliono, possono passare tutta la notte in albergo in compagnia di una donna, oppure pagando degli optional possono fare richieste “particolari” come fare sesso utilizzando dildo e giocattoli vari, oppure far sdraiare una ragazza nuda su un divano, vestirla solo di frutta fresca e assaggiare ogni prelibatezza direttamente dal suo corpo, come se fosse un vassoio umano.

salvo sottile prima dell alba il servizio dal bordello austriaco 7

Anche le ragazze come i clienti pagano un ingresso al club, come fosse l’affitto per un coworking, vengono sottoposte a controlli sanitari e pagano la tasse allo stato austriaco.

Le italiane che lavorano li’ sono poche, e solitamente non si trattengono più di qualche settimana. La maggioranza proviene dall’Europa dell’Est.

Sottile ha scoperto che in un turno di 8 ore riescono a guadagnare fino a 1000 euro e in un mese c’è chi riesce a portarsi a casa oltre 10.000 euro.

