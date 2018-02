VIDEO-FLASH! UNA CORPULENTA RAGAZZA NAPOLETANA GONFIA DI BOTTE UNA RAGAZZINA: ‘ODDIO LA UCCIDE!’ - IL FILMATO PUBBLICATO DA UN DEEJAY DI UNA RADIO LOCALE: ‘DOVETE VEDERE LO SCEMPIO, IMMAGINATE VOSTRA FIGLIA, SORELLA, CUGINA O AMICA AL POSTO DI QUELLA RAGAZZINA’

RISSA TRA DUE RAGAZZE A NAPOLI

Video dalla pagina Facebook di Timo Suarez (Tarcisio Tacconi) https://www.facebook.com/tarcisioultimotacconi/

Ieri in tarda serata ho postato questo video chiedendo la condivisione di tutti. Questa mattina il video è stato segnalato e rimosso. IO LO RIPOSTO!!!! Affinché tutti possano vedere lo scempio, lo schifo.... Lo richiedo pubblicamente. CONDIVIDETE IL PIU' POSSIBILE SPERANDO IN UNA GIUSTIZIA SERIA E GIUSTA. "Se non avete il coraggio di condividerlo o lo reputate una stronzata, immaginate vostra figlia, sorella, cugina o amica al posto di quella ragazzina."