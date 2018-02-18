crociera da incubo crociera da incubo
VIDEO-FLASH! CROCIERA DA INCUBO: BOTTE DA ORBI SULLA NAVE “CARNIVAL LEGEND”, UNA FAMIGLIA AUSTRALIANA SCATENA LA RISSA E PER TRE GIORNI A BORDO VOLANO CALCI E PUGNI: ECCO COME E’ FINITA- VIDEO!-
LA LEGGE DI SANREMO: IN CLASSIFICA VINCE CHI PERDE IL FESTIVAL – LO STATO SOCIALE MEGLIO DEI VINCITORI META&MORO – NELLA TOP TEN ANCHE ANNALISA E I KOLORS (DECIMI CON FRIDA) – L’ECCEZIONE CE LA OFFRONO ELIO E LE STORIE TESE: ULTIMI ALL’ARISTON E FUORI DAI PRIMI CENTO BRANI IN CLASSIFICA
“LA SHOAH? COLPA ANCHE DEGLI EBREI” - LE PAROLE DEL PREMIER POLACCO MORAWIECKI SCATENANO L’IRA DI NETANYAHU - DOPO L'APPROVAZIONE DELLA CONTROVERSA LEGGE POLACCA CHE VIETA, ANCHE ALL'ESTERO, A CHIUNQUE DI PARLARE DI "CAMPI DI CONCENTRAMENTO POLACCHI,E’ ANCORA TENSIONE TRA ISRAELE E POLONIA
QUANDO IL BUE DICE CORNUTO ALL’ASINO – DON CHISCIOTTE SOROS CONTRO FACEBOOK, ALIBABA, GOOGLE: “SONO NEMICI DELLA DEMOCRAZIA” – IL FINANZIERE VENDE I SUOI PACCHETTI AZIONARI DEI GIGANTI DEL WEB (E INCASSA RICCHE PLUSVALENZE)
PAMELA, MISTERO SENZA FINE –DOPO ESSERE FUGGITA DALLA COMUNITA’ LA RAGAZZA UCCISA E FATTA A PEZZI A MACERATA AVREBBE DORMITO UNA NOTTE A CASA DI UN TASSISTA ITALIANO INCONTRATO IN STAZIONE – LA MATTINA DOPO…
“SUNING HA ABBANDONATO L’INTER A SE’ STESSA” – J’ACCUSE DEL TIFOSO NERAZZURRO MENTANA: "IL FIGLIO DEL PROPRIETARIO GIRA A MILANO CON UNA MACCHINA CHE COSTA QUANTO MEZZA DIFESA DEL BENEVENTO, MA NON DÀ L’IDEA DI CAPIRE COSA SUCCEDE IN CAMPO. MI FACCIO QUALCHE DOMANDA ANCHE SU SPALLETTI" – L’AZIONARIATO POPOLARE? FAREI LA MIA PARTE… - E POI PARLA DI GAGLIARDINI,RAFINHA, BORJA VALERO E AUSILIO…
CAFONALINO VANZINO - ENRICO PRESENTA IL SUO ‘GIALLO AUTOBIOGRAFICO’ AL CIRCOLO ANIENE, TRA MAFFEI E GRALDI, LETTA E CATERINA D’AMICO - IN PRIMA FILA TRONEGGIA CALTARICCONE CON LA NUOVA COMPAGNA, LA BOMBASTICA DANA FERRARA, GIÀ MISS LAZIO, GIÀ CONCORRENTE DEL REALITY ‘UN, DUE TRE…STALLA!’