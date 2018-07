VIENI AVANTI CRETINO! – ECCO L’ULTIMA MODA DEI SELFIE-CENTI: SCENDERE DALLA MACCHINA IN MOVIMENTO PER BALLARE “IN MY FEELINGS” DI DRAKE – LA SFIDA LANCIATA DAL COMICO SHIGGY, POI LE PERSONE HANNO INIZIATO A ESAGERARE. TANTO CHE LA POLIZIA SPAGNOLA È IN ALLARME…

Dagonews

in my feelings challenge 7

Era partita con una sfida, nata dall’idea di un comico,, e si sta trasformando in un gioco pericoloso, a causa dei soliti selfie-centi: la “in my feeling” challenge, la danza sulle note dell'omonima canzone di Drake, ha messo in allarme la polizia spagnola, che ritiene che prima o poi ci scapperà il morto.

Ad idearla è stato il comico Shiggy, e la sfida prevede che i passeggeri scendano dalle auto in corsa e si mettano a ballare in mezzo alla strada. La Spagna è uno dei paesi più toccati dal fenomeno, che ha già causato incidenti.

in my feelings challenge 6

shiggy e drake

Il sito “Driving in Spain”, aperto dalle autorità spagnole, ha condiviso una compilation dei video più memorabili dell’”In my feeling challenge”, con l’avvertenza: “Gli adolescenti dovrebbero evitare di farlo in un veicolo. Un auto non è un giocattolo – usatelo con responsabilità”. Nel video si vedono giovani ragazze scivolare e cadere mentre provano a uscire dal sedile del passeggero mentre la macchina è in movimento.

A un certo punto un giovane rapper è così preso dalla danza sul marciapiede che non si accorge di un lampione, e quando prova a rientrare in auto fa un capitombolo per terra.

in my feelings challenge 4

La polizia di Boadilla, che ha caricato il video su Driving in Spain, ha detto che l’unico modo cool di fare una “In my feelings challenge” è a macchina ferma.

drake in my feelings challenge 1 in my feelings challenge 3 in my feelings challenge 2 will smith in my feelings challenge in my feelings challenge 5