DAGONEWS

Volete smosciare la serata e provocare un crollo della libido? Ecco una serie di abitudini controproducenti che mandano a monte la maratona di sesso che avevate pianificato. A svelare cosa non fare è la sexperta Tracey Cox, che ha scovato le pratiche più odiose.

Alitosi

La scarsa igiene è in cima alla lista per ovvi motivi. È così difficile fare la doccia, lavarsi i denti e indossare vestiti puliti, soprattutto se ti troverai nel letto con qualcun altro?

sesso mentre la compagna dorme

Genitali non lavati

Gli odori del nostro corpo sono già abbastanza forti, figuriamoci se non ci si lava.

Dare nomi strani ai genitali

Può essere divertente, ma di certo non è sessualmente attraente.

Non ricambiare il sesso orale

Godere del fatto di aver ricevuto dell’ottimo sesso orale non sottrae dal dover contraccambiare.

sesso 3

Tecniche scadenti

Con tutti i video che si trovano on line e le informazioni su come praticare alcune tecniche, come si può accettare di non avere minimamente idea di cosa si stia facendo?

Baciare male

Leccare la faccia o il collo, baciare con la lingua rigida cercando di solleticare le tonsille, baciare come un adolescente sovraeccitato non danno una buona impressione. E c’è una ragione: il modo in cui ci baciamo è un indicatore affidabile di quanto saremo bravi a letto.

sesso 2

Piedi ruvidi o unghie lunghe

Sarete stupiti dalla quantità di persone che prestano molta attenzione al loro aspetto, dimenticando completamente i loro piedi. Gli uomini, in particolare, sono dei maestri.

La cosa peggiore è che i graffi, i piedi ruvidi e le unghie non curate sono normalmente indicatori di sporcizia. In una parola: disgustoso.

Insicurezza sessuale

È bello ricevere un feedback ed è importante fare domande al partner per renderci conto se quello che stiamo facendo possa andare bene. Cosa diversa è chiedere ogni minuto al partner se quello che stiamo facendo gli piace.

sesso 1

Parlare di ex

È maleducato e noioso. E poi, se erano così perfetti, perché non siete rimasti insieme a loro?

Scorreggiare

Se succede accidentalmente, amen. Farlo apposta non è carino né divertente.

Manovre indesiderate

La stimolazione anale non è per tutti: la gente o lo ama o la odia. Non avvicinatevi senza prima discuterne.

sesso al buio 1

Nessun pelo pubico o peluria indisciplinata

I genitali completamente glabri possono essere inquietanti, ma bisogna anche tenere a bada la peluria.

Evitare il contatto visivo

A nessuno piace aprire gli occhi mentre ci si bacia e vedere il partner che fissa. Ma evitare completamente il contatto visivo durante il sesso lo rende impersonale e distaccato.

Agire come una porno star

Assolutamente da non fare. A nessun uomo piacciono quegli spettacolini teatrali o le urla disumane. Rende il sesso una finzione e potrebbe infastidire i vicini.

sesso 9

Non essere disposti a sperimentare

Ultimo, ma non meno importante, il rifiuto di provare cose nuove. È la strada verso la noia.

