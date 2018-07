LE VOSTRE EXTENSION SONO SPORCHE DI SANGUE – BAMBINE LEGATE E RASATE, RAGAZZINE IN LACRIME CON LA CUTE SANGUINANTE, ECCO DA DOVE VENGONO I CAPELLI CHE SERVONO PER LE CHIOME DELLE VANESIE FANCIULLE OCCIDENTALI – SOLO IL 20% DELLE CIOCCHE È RICAVATO SENZA VIOLARE DIRITTI...

Fabrizio M. Barbuto per “Libero Quotidiano”

in india le donne vengono rasate per produrre extension 4

Bambine legate e rasate, donne con la cute sanguinante, ragazzine in lacrime che reclamano il possesso dei capelli sottrattigli. È copioso il materiale disponibile sul web che documenta abusi di questo tipo.

Il tutto in onore ai vezzi delle arzille fanciulle europee e americane che non rinunciano ad assecondare la moda del momento: quella di esibire chiome dalle lunghezze esasperate, senza interrogarsi sulla provenienza di quelle ciocche "sporche di sangue".

in india le donne vengono rasate per produrre extension 2

Una volta dote di natura, oggi i capelli sono un accessorio al pari di un paio di bretelle: si mettono, si tolgono; si attaccano, si staccano; si cuciono, si scuciono. La richiesta è elevata, e in un' epoca il cui principio ispiratore è "produttività", finisce tutto per diventare una catena di montaggio, fino a sfociare nell' esubero.

Un po' come accade per gli allevamenti intensivi, anche il mercato delle capellature obbedisce a questo imperativo, e a rimetterci sono soprattutto le donne asiatiche, le quali, vivendo in Paesi che non legiferano abbastanza da tutelare i loro diritti, finiscono preda di un mercato che le costringe con la forza a cedere le proprie chiome alle vanesie signore occidentali, magari alle stesse che si ergono a suffragette dei diritti della donna e della difesa del sesso debole.

nelle fabbriche in cui si trattano i capelli

Ma in questo business senza scrupoli è anche il sesso forte ad essere sfruttato: uomini sottopagati, armati di ferri del mestiere sudici, si improvvisano parrucchieri e rasano a lametta le capigliature delle malcapitate che finiscono sotto le loro grinfie.

Viviamo in una società che ha dichiarato guerra alle pellicce animali, non sarebbe ora che qualcuno la dichiarasse anche a quelle umane? È infatti possibile interrompere questi illeciti, e lungo la penisola sono diversi i rivenditori che si battono a questo scopo.

raccoglitori di capelli

Uno di questi è Cristiano Rocchi, imprenditore che ha intrecciato solidi rapporti con i suoi referenti in India, i quali si occupano di rifornire le sue industrie di solo materiale esente da sopraffazione. «Il focolaio del mercato dei capelli è certamente l' India, dove le mie donatrici depositano le proprie chiome nei templi, in segno di devozione alla dea Vishnu» racconta Rocchi.

in india le donne vengono rasate per produrre extension 3

Per porre fine a questo scempio è necessaria tanto la collaborazione degli esercenti quanto quella dei compratori, i quali dovrebbero informarsi circa la provenienza dei capelli che vengono loro impiantati, e siccome ad oggi non esiste un' etichettatura che ne garantisca al 100% l' origine, sarebbe il caso di rivolgersi ai soli rivenditori che, come Rocchi, vantino la collaborazione di personale incaricato alle selezione, così da portare addosso la gioia di chi ha scelto consapevolmente di rendervi più belle, e non la sofferenza di chi è stato costretto a farlo.

i capelli dagli slum al salon

La percentuale di ciocche ricavata senza violare i diritti del donatore non è che di un 20%, ma sarebbe più che sufficiente a mantenere floride le produzioni, garantendo la continuità di un settore che riesce anche a restituire il sorriso ai malati oncologici.

«Ho visto centinaia di persone entrare da quella porta in lacrime e uscirne col sorriso» rivela Rocchi, che tra i suoi clienti ha la fortuna di vantare anche attori e attrici. Il mondo dei sistemi capillari, infatti, è in stretto connubio con il cinema, e migliaia di donatrici sono di riflesso protagoniste dei più clamorosi successi cinematografici.

in india le donne vengono rasate per produrre extension 1

Basti pensare che la chioma di Kate Winslet in Titanic è così densa grazie a delle extension che le danno pienezza, fluidità e lunghezza. Innumerevoli donne, là fuori, hanno contribuito a fare la storia del cinema, e non sapranno mai che i bellissimi capelli che vedono sul grande schermo in successi di botteghino come Moulin Rouge e La La Land sono proprio i loro.

er ottenere il bindo platino si impegano venti giorni

Legati o sciolti, chiari o scuri, lunghi o corti che siano, i capelli sono da sempre corredo della bellezza di uomini e donne di tutto il mondo, e adesso, per di più, si possono personalizzare al di là di quelli che sono i propri connotati di nascita.

Vale la pena di battersi affinché i traffici tra oriente e occidente siano il più possibile puliti e rispondano agli imprescindibili principi dell' etica.

Vi farà piacere sapere che si può litigare col partner risparmiando le ceramiche di casa: da oggi non ci si tirano più i piatti, bensì i capelli. Tanto, a riattaccarli, ci pensa Cristiano.