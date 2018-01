VUOI PERDERE PESO? IL MIGLIOR MODO E' IL BRODO! – DA GWYNETH PALTROW A KOBE BRYANT: LA NUOVA DIETA LIQUIDA DELLE STAR A BASE DI ESTRATTI SIA DI CARNE CHE DI PESCE – IL REGIME ALIMENTARE FA DIMAGRIRE GIÀ NEI PRIMI 21 GIORNI E RENDE PIU' ELASTICA LA PELLE. MA NON BISOGNA PESARSI OGNI GIORNO

Alessandra Iannello per il Messaggero

La Befana ha chiuso il periodo festivo lasciando un regalo non proprio gradito. Non il solito carbone ma almeno tre-quattro chili in più. Soprattutto su pancia, cosce e girovita. Adesso, bando ai rimorsi, è arrivato il momento di porre rimedio agli eccessi e provare a perdere la zavorra accumulata magari seguendo la dieta che Kellyann Petrucci, medico naturopata, ha messo a punto per le star di Hollywood.

Fra le pazienti della naturopata più famosa degli States ci sono celebrità come Gwyneth Paltrow, Shailene Woodley e Kobe Bryant che hanno dichiarato in diverse interviste non solo di aver perso 7 chili in 3 settimane ma anche di aver ottenuto una pelle perfetta grazie a un regime alimentare a base di brodo. Si, il comfort food per eccellenza, la panacea di ogni malanno è il protagonista del libro bestseller del New York Times La dieta del brodo scritto dalla Petrucci. È arrivato anche in Italia, proprio in questi giorni, edito da Newton Compton. Ricco di sostanze e nutrienti che allo stesso tempo bruciano i grassi e rendono elastica la pelle oltre che di proprietà antinfiammatorie, il brodo cucinato secondo le ricette della dottoressa è la chiave per ottenere una pelle ringiovanita e una perdita di peso.

LA TRASFORMAZIONE

All'interno del libro sono spiegate tutte le qualità del brodo, a seconda che sia di carne di manzo, di tacchino, di pollo o di pesce. Questa dieta, secondo la Petrucci, è stata messa a punto per chi desidera perdere peso e, al tempo stesso, acquistare una pelle elastica e luminosa. «Nel corso della mia carriera spiega la naturopata - ho aiutato migliaia di persone a perdere peso e tornare sane, sexy e piene di energia. I miei successi includono gente d'ogni tipo, da pazienti di più di 200 chili a vip di Hollywood che hanno bisogno di corpi e volti perfetti per il grande schermo. E il brodo è la chiave delle mie trasformazioni».

Il regime implementato dalla specialista prevede due mini digiuni settimanali supportati da pietanze a base di brodo così il potere del digiuno si moltiplica grazie alle qualità sciogli grasso del brodo di carne. Per il resto della settimana via libera a una grandissima varietà di cibi, dalle frittate e gli spezzatini alle zuppe, al chili con carne e le bistecche. «Il messaggio che deve passare continua l'autrice -è che non è colpa del paziente se ingrassa. È colpa dei medici che continuano a dare consigli nutrizionali nocivi e vecchi di decenni. Per questo quasi il 90% delle diete fallisce. Per me, è una statistica sconvolgente e del tutto inaccettabile. Da esperta delle trasformazioni dimagranti, ho bisogno di un successo che si avvicini al 100%, altrimenti perderei il lavoro. E quel che è peggio, i miei pazienti continuerebbero a essere sovrappeso, malati e infelici».

LA BILANCIA

Nella prima parte del libro è spiegata la dieta (attenzione a non assumere troppe poche calorie) che deve essere seguita per almeno 3 settimane durante i due giorni leggeri si possono bere fino a sei tazze di brodo. Oppure, per rendere meno drastico il cambio di alimentazione, si assume brodo fino alle sette di sera, seguito da uno spuntino leggero o un frullato. Per i restanti giorni si può scegliere cosa mangiare pescando fra le ricette che sono contenute nella seconda parte del libro. Un ultimo consiglio: «Vorrei che decideste che la bilancia sia off limits. L'ideale sarebbe pesarsi solo all'inizio e alla fine della dieta. In base alla mia esperienza medica posso dirvi che spesso si raggiungono migliori risultati evitando di pesarsi ogni giorno».

