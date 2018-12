WURSTEL BOLLENTI – IN GERMANIA SCENE HOT, NUDO SENZA CENSURA E SESSO DAVANTI AGLI ALTRI CONCORRENTI. SE PENSAVATE CHE “L’ISOLA DI ADAMO ED EVA”, IL REALITY PRESENTATO DA VLADIMIR LUXURIA, FOSSE AUDACE, NON VI SIETE ANCORA IMBATTUTI NELLA PICCANTE VERSIONE TEDESCA – BASTA GUARDARE UN VIDEO PER CAPIRE CHE NULLA È LASCIATO ALL’IMMAGINAZIONE… (FILMATI E FOTO A LUCI ROSSE)

Se pensavate che “L’Isola di Adamo ed Eva”, il reality con i concorrenti nudi fosse audace, forse non avete ancora visto la versione tedesca super hot. In Germania, infatti, i protagonisti vengono invitati a salire su un’imbarcazione e vengono ripresi nudi mentre si aggirano per la barca a vela.

Ma attenzione: a differenza della versione italiana, qui i protagonisti vanno in onda senza essere censurati, mettendo in mostra peni in erezione e seni prorompenti.

Non solo. Come accaduto nelle scorse puntate, due dei protagonisti sono stati ripresi durante una scena di sesso. A differenza del reality italiano dove, come confermato da Luxuria, le scene hot erano state censurate, qui non serve l’immaginazione per capire cosa fanno i protagonisti.

Occhio, il programma non va mica in onda su un piccolo canale del digitale terrestre come da noi, né a notte fonda: è trasmesso alle 22.30 da RTL, uno dei principali broadcaster in chiaro tedeschi, e ha incassato almeno 1,5 milioni di spettatori e oltre il 10% di share, con la prima puntata dell'edizione 2018 vista da 2,5 milioni di persone e il 13% di share. In Germania il rapporto con la nudità è molto diverso dal nostro, come si accorge qualunque italiano che entra in una spa ed è costretto a togliersi il costume per entrare nelle aree benessere...

