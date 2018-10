LA NOTTE PORTA CONSIGLIO (DEI MINISTRI): A BREVE INIZIERÀ UN VERTICE A PALAZZO CHIGI SULLA MANOVRA. CI SARANNO CONTE, TRIA, DI MAIO, SALVINI E GIORGETTI. DOVRANNO STABILIRE LA STRATEGIA DOPO GLI ATTACCHI CONTINUI E INCESSANTI SULLA NOTA DI AGGIORAMENTO AL DEF. ANDARE AVANTI COME ARIETI O RINCULARE IN ATTESA DEL FILOTTO ALLE EUROPEE? LO SPREAD IN FORTE CALO È UN SEGNALE. E DOMANI NON SARA' PRESENTATO IL DECRETO FISCALE...