6 dic 2018 11:48

A-MARA PER LA ''BASTARDATA'' - CARFAGNA: ''IL GOVERNO TOGLIE I FONDI AGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO. HANNO TROVATO SOLDI PER DETASSARE I MASSAGGI E I TRATTAMENTI DI BELLEZZA NEGLI HOTEL, PER CONSENTIRE AI TURISTI DI FARE SHOPPING CON 15 MILA EURO IN CONTANTI E FAR COSTARE MENO LA BIRRA PRODOTTA NEI BIRRIFICI ARTIGIANALI, MA NON 10 MILIONI PER BIMBI CHE SPESSO HANNO ASSISTITO ALL'ASSASSINIO DELLA MADRE DA PARTE DEL PADRE. UNA VERGOGNA…''