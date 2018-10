9 ott 2018 18:04

ALLORA LE INGERENZE DI GEORGE SOROS SUI GOVERNI ITALIANI NON SONO FANTAPOLITICA! - MARIO MONTI A “OTTO E MEZZO” RIVELA: “MI TELEFONO’ POCO DOPO CHE ERO DIVENTATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. ERA PREOCCUPATISSIMO CHE L’ITALIA POTESSE CADERE FINANZIARIAMENTE E MI CONSIGLIAVA DI CHIEDERE SOCCORSO ALL’UNIONE EUROPEA E AL FONDO MONETARIO...CHE AVREBBE SIGNIFICATO ESSERE COMMISSARIATI DALLA TROIKA” - VIDEO - A CHE TITOLO SOROS CHIAMAVA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER DARGLI CONSIGLI NON RICHIESTI?