ANCHE MARCHIONNE SI SMARCA DAL CAZZONE DI RIGNANO SULL’ARNO: "MI È SEMPRE PIACIUTO COME PERSONA. QUELLO CHE È SUCCESSO A RENZI NON LO CAPISCO. QUEL RENZI CHE APPOGGIAVO NON L'HO VISTO DA UN PO' DI TEMPO" - LA PIENA OCCUPAZIONE IN ITALIA È UN OBIETTIVO CHE "NON SO" SE SARÀ "RAGGIUNTO ENTRO L'ANNO"

MARCHIONNE RENZI ELKANN

La Repubblica.it

Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo, annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno per Fca potrebbe non avvenire. A proposito dell'ex premier il manager ha invece spiegato: "Mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo".

Per la piena occupazione in Italia, ha detto Marchionne, "dobbiamo completare lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati, è un atto dovuto; fa parte del piano" che Fca presenterà a giugno. La piena occupazione in Italia è un obiettivo che "non so" se sarà "raggiunto entro l'anno".

RENZI MARCHIONNE CASSINO

Sulla questione "mi devo vedere con Alfredo" Altavilla "e vedere dove siamo", ha spiegato. "Gli investimenti stanno già prendendo piede per lo sviluppo della gamma. C'è tanto lavoro da fare la cosa importante è avere le idee chiare su cosa costruire". L'obiettivo di riportare integralmente al lavoro tutti i dipendenti degli stabilimenti sul suolo italiano era stato ribadito da Marchionne per l'ultima volta lo scorso giugno.

Allo stesso tempo, secondo Marchionne, non è da escludere che possa arrivare sul nostro territorio la produzione di una nuova Jeep: "E' possibile", ha detto. "Ma se potessimo riempire gli stabilimenti di Alfa e Maserarti - ha aggiunto - sarebbe la cosa più intelligente da fare. Più di ogni altra".

MERKEL MARCHIONNE RENZI MARANELLO

Il manager ha aperto anche alla possibilità che in futuro il numero dei dipendenti possa persino salire: "L'impegno come lo abbiamo preso qui" negli Stati Uniti "lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l'organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo", ha spiegato.

RENZI MARCHIONNE 1 renzi delrio con marchionne elkann renzi e marchionne al council on foreign relations RENZI MARCHIONNE

RENZI MARCHIONNE ALLA FABBRICA CHRYSLER RENZI MARCHIONNE ALLA FABBRICA CHRYSLER RENZI MARCHIONNE ALLA FABBRICA CHRYSLER RENZI MARCHIONNE ALLA FABBRICA CHRYSLER renzi elkann marchionne a melfi renzi marchionne al gp di monza renzi con marchionne alla quotazione ferrari alla borsa di milano renzi con marchionne e john elkann alla borsa di milano renzi marchionne elkann alla borsa per la quotazione di ferrari RENZI MARCHIONNE