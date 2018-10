ANGELA DECADUTA - SE SI VOTASSE DOMANI IN GERMANIA LA CDU-CSU, IL PARTITO DELLA MERKEL, SCENDEREBBE AL 27% (DAL 32,9% DELLE ELEZIONI POLITICHE) - LA SPD GALLEGGA AL 14% (RISPETTO AL 20,5) - L’ESTREMA DI “ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND” E’ AL 16% (IN CRESCITA DAL 12,6%) - BENE I VERDI CHE VOLANO AL 20%

Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

ANGELA MERKEL BEVE UNA BIRRA

Se si votasse domani in Germania per il Parlamento federale, la Spd sprofonderebbe al 14%, ma anche la Cdu-Csu, il partito della cancelliera, subirebbe un tracollo scendendo al 27%. Confermando il loro buon momento, i Verdi sarebbero il secondo partito tedesco con il 20%, mentre l' estrema destra di AfD si piazzerebbe al terzo posto con il 16%. I liberali della Fdp otterrebbero l' 8%, la Linke il 10%. In queste condizioni, l' unica maggioranza parlamentare possibile sarebbe una cosiddetta coalizione «Giamaica» tra Cdu-Csu, Verdi e Fdp.

Katharina Schulze

È impietoso per la Grosse Koalition attualmente al governo a Berlino, l' ultimo Politbarometer, il sondaggio mensile condotto dalla rete pubblica Zdf: l' alleanza tra cristiano-democratici e socialdemocratici ha oggi il favore di meno del 40% dei tedeschi. Drammatica la situazione della Spd, reduce dalla sconfitta in Baviera dove ha dimezzato i suoi voti dal 20% al 10%, che per il secondo mese consecutivo viene data come quarta forza politica in una eventuale elezione nazionale.

Alla vigilia del voto regionale in Assia di domenica prossima, il sondaggio Zdf mette nuova pressione sulla cancelliera Merkel. Tanto più che la dinamica politica in corso in Germania sembra confermata dai sondaggi di Wiesbaden, dove la Cdu, che attualmente governa il Land con i Verdi, viene data al 26%, con un calo di oltre 7 punti rispetto al 2013.

MARTIN SCHULZ

Con il 22% delle intenzioni di voto, i Grünen salirebbero al secondo posto, superando la Spd, data al 20%, cioè con una perdita di oltre dieci punti. Anche il governo locale tra Cdu e Verdi rischia quindi di perdere la sua maggioranza. I socialdemocratici sono in piena fibrillazione e l' ipotesi di un abbandono della Grosse Koalition viene ormai discussa apertamente, come ammette anche il ministro-presidente della Bassa Sassonia nell' intervista al Corriere.