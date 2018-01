22 gen 2018 16:06

APPENDERE L’APPENDINO: AVVISO DI GARANZIA AL PORTAVOCE DELLA SINDACA DI TORINO. È LEGATO AL DISASTRO DI PIAZZA SAN CARLO? SÌ E NO: LUCA PASQUARETTA È INDAGATO PER ‘INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI’ E ‘DETURPAMENTO DI COSE ALTRUI’ PER LA PROIEZIONE DELLA FINALE CHAMPIONS AL PARCO DORE, DOVE NON CI FURONO INCIDENTI NÉ PROBLEMI