BATTAGLIE SUI DIRITTI CIVILI, IMPEGNO POLITICO, BENEFICENZA: MA DOVE VUOLE ARRIVARE GEORGE CLOONEY? - NEGLI STATI UNITI CONTINUANO A PENSARE CHE L’ATTORE E REGISTA COLTIVI IL SOGNO DI CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI NEL 2020

Dagonews

GEORGE CLOONEY ALLA CASA BIANCA

George Clooney continua a fare beneficenza. Stavolta ha donato mezzo milione di dollari alla “March for Our Lives”. Lui e la moglie Amal Alamuddin sono impegnati nella campagna per il controllo delle armi. Ma questo “attivismo”, unito all’impegno nelle battaglie sui diritti civili, potrebbe essere una nuova tappa di avvicinamento alla politica. Clooney - grazie alla vendita della sua compagnia “Casamigas Tequila” per 1 miliardo di dollari - ora ha anche i soldi per tentare l’avventura. L'attore e regista si candiderà alla presidenza degli Stati uniti? Lo scorso autunno, durante la promozione del film "Suburbicon", scherzo’ con i cronisti dicendo: "Mi piacerebbe essere il prossimo presidente? Beh, sembra divertente…"