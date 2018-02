È BONA, È GRILLINA, MA NON È STATA ‘STRAPPATA’ ALLA MERKEL (E NON È PLURILAUREATA) - IL THINK TANK TEDESCO PRENDE LE DISTANZE DA ALESSIA D’ALESSANDRO: ‘LA SUA POSIZIONE ALLA WIRTSCHAFTSRAT È STATA ESAGERATA DAI MEDIA ITALIANI. NON SI È OCCUPATA DI POLITICA E NON HA CONTATTI POLITICI’ - IN COMPENSO HA UNA RICCA CARRIERA DI MODELLA ALLE SPALLE

alessia d alessandro

http://www.huffingtonpost.it/

"Fungo da intermediario tra le imprese tedesche e il mondo politico. Coordino 22 commissioni che trattano temi che vanno dalle energie rinnovabili, alla ricerca e sviluppo fino alle politiche monetarie europee". A leggere l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Alessia D'Alessandro, candidata con i 5 Stelle, l'impressione è quella di un legame molto forte con la Cdu di Angela Merkel, con cui sostiene di collaborare.

Un ruolo su cui tutta la stampa italiana ha indagato – e in alcuni casi ricamato - negli scorsi giorni. Dalla Germania, però, arriva una netta presa di distanza su tutta la vicenda: "Abbiamo l'impressione che la sua posizione alla Wirtschaftsrat sia stata esagerata dal suo partito nei media italiani", ha detto all'agenzia tedesca Dpa l'organizzazione dove ha lavorato la candidata, che è un think tank economico legato alla Cdu, ma non è un organo del partito.

ALESSIA DALESSANDRO1

Lo stesso candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Di martedì su La7, aveva rivendicato la candidatura di D'Alessandro, affermando: "Abbiamo fatto un appello pubblico alle migliori energie del paese. Hanno risposto persone come la dottoressa Alessia D'Alessandro, che lavora con la Cdu in Germania, è un economista, l'abbiamo candidata contro il PD, contro quello delle fritture e ci vengono a dire che siamo pericolosi".

La giovane ha vantato un suo ruolo nel partito Cdu, ma il think tank la pensa in modo ben diverso: "D'Alessandro lavora come assistente alla Wirtschaftsrat sin dal primo aprile 2017, la settimana scorsa ci ha informati della sua candidatura. Non è mai stata attiva in campi politicamente rilevanti e non ha contatti politici. La nostra impressione è che la sua posizione alla Wirtschaftsrat sia stata esagerata dal suo partito sui media italiani. Non vogliamo aggiungere commenti a questo gioco politico. D'Alessandro ha lasciato oggi la Wirtschaftsrat su sua richiesta".

alessia d alessandro

Non solo. Come riporta Il Foglio, anche il portavoce della Wirtschaftsrat der Cdu, Klaus-Hubert Fugger, spiega come D'Alessandro non si occupa, in realtà, "di alcuna questione politica". Per le questioni politiche ed economiche, ha spiegato il portavoce "abbiamo una ventina di economisti, ma per il suo lavoro D'Alessandro non è legata ad alcuna questione politica".

2. ALESSIA D'ALESSANDRO HA UN PASSATO DA MODELLA. E CON LA MERKEL NON HA MAI LAVORATO

Elena G. Polidori per www.quotidianonet

alessia d alessandro

Che fosse donna dalle mille sorprese lo si era capito subito, ma ora Alessia D’Alessandro, 28 anni, presentata dal Movimento 5 stelle nel collegio uninominale di Agropoli grazie al suo curriculum di "cervello in fuga" in Germania, "economista e plurilaureata, padrona di cinque lingue, strappata alla Merkel", stupisce davvero con effetti speciali. Prima, infatti, di essere folgorata sulla via stellata verso il Parlamento, la giovane vantava anche una discreta carriera come modella, come testimoniano le foto che le ha scattato il fotografo Marc Richet.

alessia d alessandro

Insomma, anche il Movimento non disdegna di mettere in lista qualche bel ‘volto’ un po’ meno accademico, tuttavia, di quel che si vuole propagandare. La D’Alessandro, infatti, non ha mai fatto parte dello staff della Cancelliera tedesca (lo ha ammesso lei stessa, in un’intervista al Corriere, dicendo di aver visto la Merkel «una volta sola») mentre lavorava come assistente al marketing di un’organizzazione imprenditoriale privata. Poi non è un’economista perché non ha mai conseguito un dottorato nella materia, né è plurilaureata, come spacciato dai 5 stelle, bensì solo laureata (specialistica) in Global economics and management (alla Jacobs University di Brema, un’università privata fondata nel 2001).

alessia d alessandro

Con la Cdu tedesca ha svolto la mansione di "intermediario tra le imprese tedesche e il mondo politico" ma, soprattutto, non conosce Luigi Di Maio, con cui non ha ancora avuto modo di incontrarsi. "Fin da adolescente mi sono interessata all’economia politica – ha raccontato di sè – a 14 anni leggevo il Manifesto di Marx. La passione per la politica mi è venuta negli ultimi tempi". Giusto per cogliere l’attimo di una candidatura, tra una foto osè e l’altra...

merkel davos alessia d alessandro

merkel orietta berti di maio di maio ALESSIA DALESSANDRO