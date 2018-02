BOSCHI CHE BUNKER! – LA CASA PATERNA BLINDATA DAI CARABINIERI: IL PAPA’, INDAGATO PER BANCAROTTA, E MADRE SCORTATI PURE PER FARE LA SPESA – VIETATO A GIORNALISTI E RISPARMIATORI TRUFFATI DALL’ETRURIA AVVICINARSI ALL’ABITAZIONE: IDENTIFICATO CHIUNQUE PASSI DA QUELLE PARTI DUE VOLTE DI SEGUITO – NUOVO BOMBASTICO DI DAVIDE VECCHI

Estratto dal libro di Davide Vecchi "Lady Etruria, tra papà e Matteo: tutti i segreti di Maria Elena Boschi" con prefazione di Marco Travaglio e postfazione di Giorgio Meletti, edito da Paper First pubblicato da il Fatto Quotidiano

la casa della Boschi a Laterina

In pieno scandalo banca Etruria la famiglia Boschi diventa inavvicinabile. Il 28 febbraio 2016 l' associazione vittime del salva banche organizza un presidio a Laterina, nei pressi dell' abitazione dei Boschi. L' arrabbiatura del resto è giustificata. Il governo è da poco intervenuto azzerando le obbligazioni subordinate e molti risparmiatori si sono ritrovati con i risparmi di una vita volatilizzati. Inoltre, in quel febbraio 2016, Pier Luigi Boschi è indagato per bancarotta.

la casa della Boschi a Laterina

Non solo. Ma è da poco emerso che il papà del ministro, due anni prima, appena nominato vicepresidente di banca Etruria, nel tentativo di individuare un nuovo direttore generale per sostituire l' ormai ex Luca Bronchi, aveva usato canali poco istituzionali: si era rivolto a un conoscente massone piuttosto discusso e poi arrestato, Valeriano Mureddu, che lo aveva messo in contatto con Flavio Carboni, l' untraottantenne faccendiere passato in quasi tutte le vicende più losche e misteriose della storia della Repubblica italiana. Pier Luigi per ben due volte si mette in auto per raggiungere l' ufficio romano di Carboni e chiedere udienza e consiglio.

LIBRO DAVIDE VECCHI

Per i clienti dell' istituto di credito che si sentono truffati è quasi naturale andare a protestare fuori da casa di quello che viene indicato come uno dei responsabili del tracollo della popolare. Poche decine di persone. Nulla da impensierire l' ordine pubblico. Tutto si svolge senza alcun tipo di problema, scontro o momento di tensione. Anche perché l' iniziativa è davvero spontanea e non ha alcun tipo di strumentalizzazione politica: sono risparmiatori. Nient' altro. Per l' occasione però arrivano massicce le forze dell' ordine. E da allora non se ne andranno mai più.

la casa della Boschi a Laterina

A papà e mamma Boschi viene infatti riconosciuta una sorta di scorta. Per proteggersi da risparmiatori e giornalisti. Per essere tecnicamente precisi si tratta di una "vicinanza fissa all' abitazione" e di una "vicinanza dinamica dedicata". Il testo dei dispositivi è conservato presso il Comitato per la Sicurezza in prefettura e questura di Arezzo. Vi si leggono i dettagli di quello che diventerà un presidio fisso delle forze di Polizia al fianco della famiglia Boschi. Fuori dall' abitazione diventa impossibile anche solo avvicinarsi.

BANDIERA PD BRUCIATA A LATERINA AREZZO PROTESTA BANCA ETRURIA

Quella che nel 2014, quando Maria Elena sbarca al governo come ministro, era una casa di tre piani senza recinzione né altro, spuntata a un incrocio della statale e incastrata tra capannoni industriali e appezzamenti di campagna coltivati, nel tempo si trasforma in un vero e proprio bunker.

Di pari passo con le inchieste che riguardano banca Etruria e che vedono il padre Pier Luigi indagato - alla bancarotta semplice e fraudolenta si aggiunge poi l' accusa di falso in prospetto e di accesso abusivo al credito - la residenza di famiglia si fortifica. Prima spuntano due garage così da permettere a papà e mamma Boschi di entrare in casa senza dover passare dall' esterno, dove ovviamente i giornalisti si presentano a ogni novità che emerge dalle indagini, come è giusto che sia.

VILLA BOSCHI LATERINA

La stampa, si sa, per sua natura deve controllare il potere. E se il padre di un ministro è indagato per una vicenda oggetto di interventi del governo rientra nel potere da controllare. Che ovviamente si infastidisce. Dopo i garage spunta una recinzione lunga tutto il perimetro della villetta. Poi viene piantata anche una siepe alta tanto da coprire la visuale. Infine appare un' auto fissa di piantone delle forze dell' ordine con due uomini 24 ore su 24. Il plurindagato Pier Luigi Boschi può stare tranquillo. Nessuno può disturbarlo.

VITTIME SALVA BANCHE LATERINA

Proviamo in molti a fare comunque il nostro mestiere. Ma chi prova anche solo ad accostare lungo la statale nei pressi della casa viene fermato e identificato. Se invece un' auto passa due, tre volte davanti alla casa gli agenti la seguono per capire i motivi dei ripetuti passaggi. Insomma casa Boschi diventa un bunker inavvicinabile.

VALERIANO MUREDDU

Il dispositivo parla di due Carabinieri fissi 24 ore su 24 per 365 giorni l' anno. Divisi su turni, in pratica, ben 10 uomini dell' Arma al giorno sono utilizzati per la casa dell' ex vicepresidente plurindagato della popolare di Etruria. E se deve allontanarsi da casa, lui come anche la moglie, basta telefonare e subito arriva un' altra auto di servizio con altri due uomini per accompagnarli dove devono.

PIER LUIGI BOSCHI FLAVIO CARBONI

Una fonte qualificata della questura di Arezzo ci tiene però a far sapere che in realtà i genitori del ministro non hanno mai abusato di questa vigilanza, tutt' altro: sono stati rari i casi in cui hanno telefonato per chiedere assistenza. E sempre e solo per colpa dei giornalisti insistenti.

Quando poi a Laterina c' è la ministra, la presenza dei militari si raddoppia. A volte si sono presentate persino delle camionette della Polizia per presidiare l' abitazione. Ma la scorta riconosciuta al parlamentare membro dell' esecutivo prescinde da Laterina, le era stata assegnata a Roma. Da ministro anche perché, in quei mesi, riceveva minacce ed era in una "situazione obiettiva di rischio".