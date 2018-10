IL CENTRODESTRA È MORTO – A SALVINI NON SONO PIACIUTE CERTE CHAT DELL’INNER CIRCLE BERLUSCONIANO IN CUI VIENE PRESO IN GIRO - LA LEGA NON REPLICA ALL’ULTIMATUM DI SILVIO (“SE NON MOLLI I 5 STELLE NIENTE PIÙ ALLEANZE”) MA IL CENTRODESTRA È PRATICAMENTE MORTO – IL “CAPITANO” CORTEGGIATO DAI SOVRANISTI DI MEZZA EUROPA PER FARE IL CANDIDATO ALLA COMMISSIONE. E LUI SI RISERVA DI DIRE SÌ

Marco Antonellis per “Dagospia”

Mai come oggi i rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi volgono al ribasso. Ma questo non solamente per il vero e proprio ultimatum che il Cavaliere di Arcore ha mandato al leader leghista: "Se non molli i 5Stelle niente più alleanze alle prossime elezioni locali". Il che, tradotto, significa fine del Centrodestra.

Certo, l'ultimatum non è stato preso bene dai vertici della Lega che però stavolta, come spiegano fonti leghiste di primissimo piano, hanno preferito far finta di nulla e non replicare per evitare di scatenare il finimondo. Ma c'è di più perché dalle parti di Salvini (e il Capitano vi possiamo assicurare non l'ha per niente presa bene) si è saputo di certe chat, provenienti dall'inner circle berlusconiano, che metterebbero alla berlina il leader leghista, prendendolo in giro con foto e frasi. Insomma, non proprio il massimo trattandosi di alleati. In poche parole, tutto lascia presagire che se il Centrodestra non è ancora morto, certamente non sta tanto bene.

Per questo, il leader leghista, dietro le quinte va avanti senza sosta nella costruzione del fronte sovranista in vista delle prossime elezioni europee. A quanto siamo in grado di rivelare, il Capitano avrebbe già messo in cassaforte l'ok da parte del Rassemblement National francese di Marine Le Pen, dai sovranisti austriaci del Fpö, dagli olandesi del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia VVD e dal sovranista svedese Jimmie Akesson: tutti vorrebbero che Salvini si candidasse alla guida della Commissione europea come leader degli euroscettici. Altri partiti e movimenti potrebbero presto aggiungersi, provenienti dalla Danimarca, dalla Finlandia, dal Belgio e dall'est Europa. Le trattative sono in corso, spiegano fonti di Via Bellerio, ed anche la destra tedesca di Afd potrebbe essere della partita. Con buona pace di Angela Merkel.

