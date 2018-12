7 dic 2018 16:28

CHI NON MUORE SI RISIEDE (SULLA POLTRONA) - TRUMP NOMINA BILL BARR MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, RUOLO CHE RICOPRÌ GIÀ CON BUSH SENIOR, APPENA SEPOLTO. SARÀ RESPONSABILE DEL RUSSIAGATE (LUI NON SI RICUSA) - COME AMBASCIATRICE ALL'ONU SCEGLIE INVECE HEATHER NAUERT, SOSIA DI CAMERON DIAZ, GIÀ VOLTO DI FOX NEWS E ATTUALE PORTAVOCE DEL DIPARTIMENTO DI STATO