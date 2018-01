16 gen 2018 18:25

COME FAR VINCERE LA LEGA IN LOMBARDIA: FACENDOLA ATTACCARE DA UN COMMISSARIO EUROPEO (FRANCESE, PERDIPIÙ). MOSCOVICI: ‘PAROLE SCANDALOSE DA ATTILIO FONTANA SULLA RAZZA. I PARTITI ILLIBERALI, RAZZISTI, ESTREMISTI, VANNO COMBATTUTI SUL TERRENO POLITICO’ - SULL’ITALIA: ‘È COME UN GATTO, CADE SEMPRE IN PIEDI. MA LA PROPOSTA DI DI MAIO DI SFONDARE IL TETTO DEL 3% È UN CONTROSENSO ASSOLUTO’