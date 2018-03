COTTARELLI, MANI DI FORBICE (SPUNTATA): "IO PREMIER DELLE LARGHE INTESE? NON E' COSA SERIA, MI INDICANO PERCHE' CRITICO TUTTI MA DOPO ELEZIONI NON MI HA CHIAMATO NESSUNO" – POI L'EX COMMISSARIO ALLA SPENDING REVIEW NEL GOVERNO LETTA IRONIZZA: "IL PIANO DI TAGLI? ORA MI CHIAMANO ‘FORBICI SPUNTATE’…" - ECCO PERCHE’

Da Un giorno da Pecora

“Perché si fa il mio nome come premier per le larghe intese? Non so, ha cominciato un giornale, il Corriere, per primo, e gli altri hanno seguito. Questa comunque non è una cosa seria, ovviamente, ora è stata rimpallata dai media…" Così Carlo Cottarelli economista ed ex commissario alla spendig review nel governo Letta, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Come mai, a suo avviso, viene individuato come premier? “Perché siccome critico tutti forse vengo visto come neutrale, ma non credo che il meccanismo funzioni, criticando tutti…” Lei quindi non ha nessuna intenzione di ricoprire il ruolo di premier? “Se si parla di un governo di transizione - ha detto a Rai Radio1 Cottarelli -, credo che a capo dovrebbe esserci un politico. Se ci fosse qualcosa da fare sarebbe la legge elettorale e non credo servirebbe un economista come premier”. Berlusconi l’aveva contatta prima delle elezioni... “Si, mi ha detto che aveva apprezzato le mie misure per il taglio della spesa, e che secondo lui potevo avere un ruolo di ministro per la revisione della spesa”. L’hanno contatta altri? “Non lo dico, nessuno degli altri mi hanno autorizzato a dirlo. Dopo le elezioni però non c’è stata nessuna telefonata, di nessun genere. Il telefono è silenzioso”.

"Una volta mi chiamavano ‘mister Forbici’ perché dovevo tagliare spese superflue? Ora mi chiamano ‘forbici spuntate’, le mie raccomandazioni sono state prese solo in parte. Grossomodo, ne sono state realizzate un quarto”. ” A parlare è un ironico Carlo Cottarelli economista ed ex commissario alla spendig review nel governo Letta, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Qual è l’ultimo ‘taglio’ che ha fatto - hanno scherzato i conduttori -, per caso quello della barba? “Si, stamattina, sulla mia barba ho un impatto fenomenale".

