“SALVINI RAZZISTA SEI IL PRIMO DELLA LISTA” – A FIRENZE I SINDACATI STUDENTESCHI PROTESTANO CONTRO IL GOVERNO GIALLOVERDE E GETTANO UN FANTOCCIO CON LE SEMBIANZE DEL VICEPREMIER IN ARNO – IL MANICHINO CON IL VOLTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO È STATO CALATO CON UN GOMMONE – TRA I MANIFESTANTI ANCHE GLI STUDENTI DENUNCIATI PER AVER ESPOSTO QUALCHE GIORNO FA UNO STRISCIONE CON… – VIDEO
NEMICO PUBBLICO NUMERO UNO – ANCHE SALVINI NEL VIDEO PROMOZIONALE DEL GOVERNO FRANCESE CHE INVITA I CITTADINI AD ANDARE A VOTARE ALLE EUROPEE E IN CUI SI STABILISCONO AMICI E NEMICI DI MACRON “IMMIGRAZIONE, CONTROLLARE O SUBIRE?” SI LEGGE, POI APPAIONO IN FILA MATTEO IL TRUCE E ORBAN IL BOIA, PRIMA DI… – VIDEO
GRILLO E LE STORIE TESE – ELIO CONTRO L’USCITA DEL COMICO SUGLI AUTISTICI: “HO ASCOLTATO LE SUE PAROLE E NON MI HANNO FATTO RIDERE. MI HANNO FATTO PROPRIO INCAZZARE” – LA LETTERA DEL CANTANTE, CHE HA UN FIGLIO AUTISTICO, AL “FATTO”: “LO SO CHE QUANDO CI SI ACCALORA SI DICONO COSE UN PO’ FORTI. BASTA CHIEDERE SCUSA E TUTTO VA A POSTO…” – VIDEO
LA RAGGI PUNTA IL DITO PER NON VEDERE LA LUNA – PER LA SINDACA ALLA MANIFESTAZIONE DEL CAMPIDOGLIO C’ERANO SOLO SOSTENITORI DEL PD. È DAVVERO COSÌ? IN REALTÀ C’ERA TUTTO IL REPERTORIO DELL’ATTIVISMO GRILLINO D’ANTAN: GLI HASHTAG, LE DIRETTE FACEBOOK, E PURE PEZZI DI (EX?) ELETTORATO – VIRGY HA PERSO IL CONTATTO CON I CITTADINI? (MA L’HA MAI AVUTO?)
GOD BLESS AMERICA – NON È CHE DIETRO AI GIUDIZI POSITIVI DI “WALL STREET JOURNAL” E “BLOOMBERG” (E A S&P CHE NON DECLASSA I TITOLI DI STATO) C’È LA MANINA DI TRUMP? – AGLI AMERICANI INTERESSA SOLO CHE L’ITALIA PORTI A TERMINE IL TAP, CHE PER GLI USA È MOLTO PIÙ STRATEGICO DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO. ECCO SPIEGATO IL CORTEGGIAMENTO DEL PRESIDENTE AMERICANO A CONTE…