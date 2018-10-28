DAGO-FLASH! - LA LEGA DI SALVINI È SEMPRE PIÙ CONVINTA CHE BISOGNA DARE UN SEGNALE CHE L'ITALIA VUOLE FARE UNA MANOVRA ESPANSIVA MA NON LA GUERRA AI MERCATI. VUOLE DARE QUINDI UN MESSAGGIO DI "GOODWILL" ABBASSANDO IL DEFICIT DI 0,1/0,2 - IL PREMIER (PER MANCANZA DI PROVE) CONTE ANDREBBE DA "GIN" JUNKER IL PROSSIMO 5 NOVEMBRE AD ANNUNCIARLO

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