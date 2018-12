FLASH! COME STA BERLUSCONI? COSA VORRA' DIRE ''IL BISCIONE'' CON IL MISTERIOSO TWEET ''NO, SILVIO, NON ORA. TUTTA (TUTTA!) L'AZIENDA È CON TE''? - SI TRATTA DI UN ACCOUNT DI RUMORS AZIENDALI MEDIASET, IN GENERE INFORMATO E NON BUFALARO. CHE SUCCEDE?