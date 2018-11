RAGGI ROVENTI - LA VITTORIA GIUDIZIARIA DELLA SINDACA RISCHIA DI TRASFORMARSI IN UNA SCONFITTA POLITICA – SALVINI NON INTERROMPERÀ DI CERTO LO STILLICIDIO DI FRECCIATE CONTRO LA SINDACA – GELIDA ROBERTA LOMBARDI, SUA AVVERSARIA STORICA: “L’ASSOLUZIONE DÀ ALL’AMMINISTRAZIONE CITTADINA L’OCCASIONE PER VOLTARE PAGINA”- LA LEGA RESTA IN AGGUATO: LA BATTAGLIA PER LA CITTA’ COL M5s E’ RINVIATA