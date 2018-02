LA FAMIGLIA PRIMA DI TUTTO - LA NUORA E LA CONSUOCERA DI RENATO SCHIFANI PAGATE DAL SENATO GRAZIE AL FONDO DI 17 MILA EURO AL MESE PER LA SEGRETERIA PERSONALE DEGLI EX PRESIDENTI - COMMISSIONATA UNA CONSULENZA ANCHE ALLA SONDAGGISTA ALESSANDRA GHISLERI

Estratto dell’articolo di Marco Lillo per il “Fatto quotidiano”

renato schifani gianni letta

L'attuale compagna del figlio di Renato Schifani e anche la mamma di lei sono state collaboratrici retribuite dal Senato. Lo stesso è accaduto anche con il collaboratore di Gianfranco Micciché e suo segretario all' Ars, Ugo Zagarella, ora candidato alle elezioni nazionali.

Tutto legale. Gli ex presidenti del Senato possono contare su un fondo pari a 17 mila euro mensili per le spese della loro segreteria personale sopravvissuto alle battaglie anti-casta. Era a vita ma grazie a una riforma (varata nell' era Schifani, va detto) è stato ridotto a dieci anni dalla fine della carica. La somma in passato era più alta ma nel 2013, ai tempi di Piero Grasso, è stata tagliata del 30 per cento.

renato schifani 3

[…] La somma totale lorda è davvero ragguardevole. Se si moltiplica 17 mila euro per 120 mesi fanno 2 milioni e 40 mila euro lordi. Per ogni ex presidente. La somma non è uno stipendio ma è il tetto massimo di spesa che il Senato mette a disposizione. Sarà poi l' ex presidente a indicare a sua discrezione agli uffici i nomi e i ruoli delle persone selezionate per il suo ufficio di ex presidente. Il Senato paga senza battere ciglio.

renato schifani 2

A inizio della legislatura tra i collaboratori indicati da Renato Schifani c' era anche Federica Terruso, che è l' attuale compagna del figlio: l'avvocato Andrea Schifani, 30 anni, erede della tradizione dello studio paterno di Palermo. […]

Inoltre risulta che più di recente ha fatto ingresso nella segreteria di Schifani al Senato la mamma di Federica: Manuela Antinelli, 63 anni, originaria del Lazio e che una ventina di anni fa era socia con il marito di una piccola società di lavori edili e telefonici. Il compenso pagato mensilmente nel 2017 alla consuocera da Renato Schifani è di 2 mila e 164 euro lordi pari a 1.569 euro netti al mese.

ALFANO E SCHIFANI

[…] Tra i collaboratori del 2017 c' è anche la celebre sondaggista Alessandra Ghisleri che riceve il 24 marzo 2017 un compenso di 8 mila e 800 euro lordi pari a 7 mila 390 euro netti al netto della ritenute Inps. […] Alessandra Ghisleri spiega: "Non era un sondaggio ma una ricerca con al centro la sua figura dopo il passaggio da Ncd a Forza Italia. Il mio lavoro era capire come avrebbe potuto affrontare la comunicazione pubblica sulla tv nazionale e in Sicilia in particolare. […]

RENATO SCHIFANI ALLE MALDIVE