FAR PONTI D’ORO – IL GOVERNO TRATTA PER AGGIUNGERE 120 MILIONI ALLE RISORSE GIÀ PREVISTE DAL DECRETO GENOVA. MA NON SI SA ANCORA COME VERRANNO RIPARTITI – I DANNI AMMONTANO A 300 MILIONI, PER DI MAIO “LI DOVRÀ SBORSARE AUTOSTRADE, MA…

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “la Stampa”

ponte morandi genova

Trecento milioni di euro di danni tengono in ginocchio Genova. «Li dovrà sborsare la società Autostrade», mette in chiaro Luigi Di Maio. Se non pagherà, il governo è pronto a costituirsi parte civile. Perché «non sono danni procurati da una catastrofe naturale, ma dalla negligenza umana».

Nel frattempo, gli sforzi della maggioranza sono profusi nella modifica del decreto per Genova. Questa sera si chiude il termine per presentare gli emendamenti al testo, che verrà profondamente rinnovato.

A dare il senso dei grandi cambiamenti in vista c' è una cifra, che circola nelle stanze del governo: 120 milioni di euro, tutti da aggiungere alle risorse già previste nel testo iniziale. Come verranno ripartiti, però, ancora non si sa, «perché - spiega Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti - solo all' ultimo il ministero dell' Economia fornirà i dettagli e il via libera a tutte le coperture».

Di certo, come annunciato all' unisono da Di Maio e da Matteo Salvini, ci saranno «ulteriori 50 milioni a garanzia delle case degli sfollati, che hanno diritto di sapere entro dicembre dove andranno a vivere». Per loro il risarcimento verrà stabilito con una valutazione della casa che supererà i duemila euro al metro quadro.

