FATEVI SOTTO CON GABRIELLINA GIAMMANCO: “SONO SINGLE DA LUGLIO. CONTO DI TROVARE UN FIDANZATO D’ESTATE. CON IL CALDO, CI SI METTE IN COSTUME… - MA NON VOGLIO FLIRT, SONO PER LE COSE SERIE" – E POI RIVELA: I MIEI COLLEGHI MI SFOTTONO” – ECCO PERCHE’

Da Un Giorno da Pecora

gabriella giammanco

“Io fidanzata? No, conto di trovare un fidanzato d'estate, con la bella stagione, il caldo, ci si mette in costume...secondo me questa estate qualcosa si sblocca”. Gabriella Giammanco, neo senatrice di Forza Italia, commenta così, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sua attuale situazione sentimentale che, pare, non le dispiaccia affatto. Da quanto è single? “Dallo scorso luglio, ma da sola sto bene, ora voglio pensare al lavoro”. Durante la campagna elettorale non ha conosciuto nessuno che la interessasse? “Io non credo che il mio futuro compagno sarà un politico”.

Come lo vorrebbe? “Una persona valida, intelligente - ha detto a Un Giorno da Pecora Rai Radio1 - che mi faccia stare bene e che mi faccia ridere. Ma non voglio flirt: io sono per le cose serie”. Di che età? “L'età è una convenzione sociale, non sto a fasciarmi la testa con l'età, se una persona mi piace, mi piace e basta”. Nonostante lei sia giovanissima, è appena stata eletta senatrice. Le fa effetto esser chiamata così? “In realtà mi ci chiamano tutti per scherzare. L'altra volta, alla riunione con tutti i miei colleghi e Berlusconi, ogni passo che facevo la gente mi chiamava 'senatrice, senatrice'. Tutti mi sfottevano, perché probabilmente non ho l'immagine della senatrice”.

gabriella giammanco e annagrazia calabria gabriella giammanco laura ravetto gabriella giammanco michaela biancofiore maurizio gasparri gabriella giammanco laura ravetto gabriella giammanco paolo palmarocchi gabriella giammanco daniela santanche gabriella giammanco e tony renis RAVETTO GIAMMANCO DE GIROLAMO