FIGLIO DI TROIKA - QUELL’EUROFALCO DI DIJSSELBLOEM TORNA AD ATTACCARE L’ITALIA: “NON CI SARÀ ALCUN SALVATAGGIO PERCHÉ NON VEDO IL SOSTEGNO INTORNO ALL'EUROZONA PER DIRE, 'QUESTI RAGAZZI SONO COMPLETAMENTE FUORI STRADA, AIUTIAMOLI - UN SALVATAGGIO DELL'ITALIA SPAZZEREBBE VIA IL FONDO EUROPEO PER IL MECCANISMO DI STABILITÀ ENTRO DUE ANNI”

Tyler Durden per http://www.affaritaliani.it

DIJSSELBLOEM

L'establishment finanziario europeo è pronto a distruggere il sistema bancario e far implodere l'economia italiana. Come un boss della mafia, Dijsselbloem ha avvertito che l'Italia potrebbe trovarsi nei guai se non fosse conforme alle direttive di Bruxelles. Certo, la sua affermazione era ammantata di linguaggio diplomatico: "Se la crisi italiana diventerà una grave crisi, essa imploderà principalmente nell'economia italiana ... al contrario di diffondersi in Europa", ha affermato. "A causa del modo in cui l'economia italiana e le banche italiane sono finanziate, sarà un'implosione piuttosto che un'esplosione".

Jeroen Dijsselbloem Piercarlo Padoan

Per un uomo di questo formato è insolito esporre pubblicamente l'Italia come uno stato in una posizione negoziale debole o cercare di agire come un allarmista. Non abbiamo mai visto nulla di così lontanamente, quindi pensiamo che l'enunciazione possa servire solo allo scopo di dare il via libera ai mercati finanziari per orchestrare un attacco alle obbligazioni italiane in modo da spingere verso l'alto il rendimento italiano.

"E ci sarà un ruolo per i mercati, voglio dire se si guarda a ciò di cui l'Italia ha bisogno per finanziare il solo anno prossimo, stiamo parlando di oltre 250 miliardi di euro, rifinendo parte del capitale del loro debito e anche, ovviamente, questi nuovi piani di spesa. Quindi i mercati dovranno davvero guardarlo in modo molto critico ".

dijsselbloem tsipras

Ha ricordato al governo italiano che le banche italiane sono un obiettivo sedente per le autorità finanziarie europee. Per destabilizzare l'economia di un paese, bisogna rompere la sua spina dorsale, cioè le banche. "Ci sarà anche un ruolo per l'autorità bancaria, supervisore bancario, per vedere cosa fa alle banche italiane. Abbiamo già visto scendere le loro valutazioni azionarie", ha detto Dijsselbloem con un sorriso.

Sotto la guida di Jeroen Dijsselbleom, la Grecia è stata tagliata fuori da TARGET 2, il sistema di pagamento europeo, in modo che non un singolo euro possa essere trasferito all'estero per un lungo periodo. L'Italia non è paragonabile alla Grecia, però. Lo stato ha avuto un avanzo commerciale per anni ed è in forma migliore della Francia. Poiché le esportazioni italiane superano le importazioni, il paese non dipende da finanziamenti esteri per le sue esigenze. L'ex presidente dell'Eurogruppo non vuole che i suoi colleghi di Bruxelles abbiano ripensamenti, quindi ha usato l'intervista del CBNC per far sapere loro che devono procedere.

dijsselbloem

"Guardando cosa (funzionari italiani) hanno messo sul tavolo, la commissione non ha davvero altra scelta che rimandarla indietro, il che - a proposito - non è la fine del processo, ma l'inizio del processo". "È piuttosto preoccupante, ci sarà lo scontro e penso che la commissione non abbia altra scelta che accettare questo confronto e prenderlo"

Questa dichiarazione di guerra è stata innescata dalla proposta di bilancio italiano. Il deficit del bilancio italiano è strutturale e il debito pubblico ammonta al 130% del PIL. L'economia italiana è paragonabile a quella del Giappone. Entrambi sono caratterizzati da una contrazione del consumo interno e da un surplus delle esportazioni. Proprio come il Giappone, l'Italia ha una popolazione in declino. La domanda di beni immobili e beni di consumo sta diminuendo, quindi la produzione industriale dovrà alla fine decelerare.

Il governo italiano, sostenuto dalla popolazione, rifiuta di sottomettersi ai maestri finanziari europei. Una popolazione in calo e l'aumento del debito pubblico sono inevitabili e non devono essere un problema finché il paese produce abbastanza per pagare le sue importazioni. È solo perché gli italiani non hanno la loro valuta che sono costretti a obbedire ai loro padroni a Bruxelles e ai banchieri di Francoforte.

dijsselbloem juncker

L'introduzione di una moneta parallela e il ritiro dall'euro sembrano una soluzione logica e non storicamente unica. La Repubblica ceca e la Slovacchia, le ex repubbliche russa e iugoslava avevano ciascuna una volta un'unione monetaria, e mentre questi paesi andavano separatamente, così le valute separate emergevano e sostituivano quelle vecchie.

Jeroen Dijsselbloem ha detto alla CNBC che l'unica soluzione concepibile per l'Italia è il denaro proveniente dal fondo europeo di sostegno, sebbene sia chiaro che questo fondo non può risolvere i problemi. Alla fine, Jeroen Dijsselbloem ha azzardato una previsione che non ci sarà alcun salvataggio per l'Italia perché "politicamente e finanziariamente non succederà.

"Non vedo il sostegno intorno all'eurozona per dire, 'Questi ragazzi sono completamente fuori strada - aiutiamoli'", ha detto, aggiungendo che un salvataggio dell'Italia avrebbe anche "spazzato via" il fondo europeo per il meccanismo di stabilità entro due anni."

Citando solo una possibile soluzione, il banchiere europeo invia a Roma un segnale che non verrà discussa alcuna alternativa, come il ritorno alla lira.

varoufakis dijsselbloem

La dichiarazione di Dijsselbloem su CNBC è un ultimatum consegnato ai suoi colleghi italiani. A Cipro, centinaia di investitori al dettaglio hanno perso i loro soldi sotto l'autorità di Dijselbloem. Più o meno lo stesso sembra essere il caso ora. La BCE vuole che Roma utilizzi il denaro di piccoli investitori al dettaglio come i pensionati per salvare le banche italiane. Jeroen Dijselbloem è noto per questi modelli di bail-in e ha persino il coraggio di avvertire i cittadini italiani:

"L'unico modo per uscire da questo è che l'Italia capisca che (la distruzione dell'economia italiana), i clienti italiani al dettaglio e gli elettori lo capiscono (il crollo delle banche), e quindi si spera che la correzione inizi a venire dall'interno". Ci chiediamo quale correzione abbia in mente. La democrazia ha fatto il suo corso, gli elettori hanno già deciso, e secondo i sondaggi sono perfettamente contenti del vice ministro italiano Mateo Salvini, la cui popolarità sta solo crescendo. L'ex ministro olandese ha segnalato che le autorità europee non avrebbero nulla contro un colpo di stato a Roma? O stava suggerendo a qualcuno di farla finita con Matteo Salvini?