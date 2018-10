“NON POSSIAMO ACCETTARE IL DDL PILLON” – IL M5S FRENA SUL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL SENATORE DELLA LEGA (E ORGANIZZATORE DEL FAMILY DAY) – IL SOTTOSEGRETARIO SPADAFORA: “LA PROPOSTA RIVEDE TUTTO IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI BAMBINI IN CASI DI SEPARAZIONE, MA NON TIENE CONTO DI TUTTA UNA SERIE DI COSE. È COME SE DIVIDESSE IL BAMBINO IN DUE PARTI UGUALI, COME SE FOSSE UN OGGETTO”