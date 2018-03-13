FLASH! - ARCHIVIO SALVINI, QUANDO ERA UNA SBARBATELLO PRESO DAL SACRO FURORE BOSSIANO DELLA PADANIA, LIBERO STATO DI BANANAS...-
FLASH! - ARCHIVIO SALVINI, QUANDO ERA UNA SBARBATELLO PRESO DAL SACRO FURORE BOSSIANO DELLA PADANIA, LIBERO STATO DI BANANAS...-
SHARON STONE SECRETS - "MEGLIO ESSERE RICORDATA COME BRAVA MADRE CHE COME BRAVA ATTRICE, DOPO AVER RISCHIATO DI MORIRE TUTTO È CAMBIATO: ORA VIVO PER I MIEI FIGLI" – “NON HO MAI AVUTO PROBLEMI CON LA NUDITA’. AMO IL MIO CORPO…” – E IN SPIAGGIA BACIA IL TOYBOY ITALIANO
LE CAZZATE DEL DUCETTO: BONUS AI 18/ENNI, MA TAGLIATE LE BORSE DI STUDIO. UNIVERSITA’ SENZA SOLDI – SONO 7400 GLI STUDENTI CON I REQUISITI, MA RESTANO A SECCO – IN ITALIA I BORSISTI NON ARRIVANO AL 10%, CONTRO IL 30% DELLA SPAGNA, IL 40% DELLA FRANCIA, IL 72% DELLA FINLANDIA
LA STANZA DEI BOTTONI – RITROVO DI MANDARINI ALLA TRECCANI CON VISTA SU PALAZZO CHIGI – UN NOBEL ALLA SAPIENZA – NATTINO PRENOTA MICHELANGELO E LA SISTINA – WELFARE IN AZIENDA – I PENSIERI IN LIBERTA’ DEL REDDITO FISSO
COME FACEVANO LE SCRITTRICI DEL 18ESIMO SECOLO AD AFFRONTARE LO STRESS DELLA VITA QUOTIDIANA? SI FACEVANO! - L'OPPIO E I SUOI DERIVATI ERANO PARTE DELL'ESISTENZA DI MOLTE DONNE LETTERATE (NON SOLO DEGLI UOMINI) - LA SCRITTRICE INGLESE MARY ROBINSON UNA VOLTA SCRISSE UNA POESIA SOTTO L’EFFETTO DI 80 GOCCE…
MY BEST, MY WORST! – "HO ODIATO MIO PADRE, UN GENIO EGOISTA" -PARLA IL FIGLIO DEL MITICO GEORGE BEST: "CONSIDERAVA UNO SPERPERO DI SOLDI AIUTARMI. UN ANNO A NATALE PRANZAI MANGIANDO SOLO NOCCIOLINE" – E POI RIVELA CHE LA CELEBRE FRASE ATTRIBUITA A BEST: 'HO SPESO LA MAGGIOR PARTE DEI MIEI SOLDI IN DONNE, ALCOL E AUTO VELOCI, TUTTO IL RESTO L' HO SPERPERATO', IN REALTA’ NON ERA SUA MA DI…- VIDEO
CAFONALINO - VROOM! TUTTE LE MOTO PORTANO A ROMA – DAL NUOVO SCOOTER HONDA ALLA SPECIAL SUZUKI: TUTTE LE NOVITA’ PRESENTATE NELLA DECIMA EDIZIONE DI “MOTODAYS” – "FAST" FREDDIE SPENCER, L’UNICO AD AVER VINTO NELLO STESSO ANNO IL MONDIALE NELLE CLASSI 250 E 500, TESTIMONIAL - E POI GREG, ANTONELLA ELIA E LA MOTO DEL CAMPIONE DEL MONDO MARC MARQUEZ...