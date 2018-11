“LA CORREZIONE DELLA MANOVRA SIA CONSIDEREVOLE E NON MARGINALE” – VI MANCAVANO I MONITI DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE DOMBROVSKIS? ECCOVI ACCONTENTATI: “UN TAGLIO DEL DEFICIT LIMITATO ALLO 0,2% NON È SUFFICIENTE. PER EVITARE L’APERTURA DI UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE NON BASTANO GLI ANNUNCI” – “LA TRAIETTORIA DI BILANCIO SCELTA DALL’ITALIA È CONTROPRODUCENTE PER L’ECONOMIA ITALIANA STESSA”