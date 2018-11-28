FLASH - LA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD HA APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO CHE FISSA LA DATA DELLE PRIMARIE AL 3 MARZO 2019...

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(ANSA) - La Direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento del congresso che fissa la data delle primarie al 3 marzo 2019. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario.

 

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