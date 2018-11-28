(ANSA) - La Direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento del congresso che fissa la data delle primarie al 3 marzo 2019. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario.
FLASH - LA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD HA APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO CHE FISSA LA DATA DELLE PRIMARIE AL 3 MARZO 2019...-
(ANSA) - La Direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento del congresso che fissa la data delle primarie al 3 marzo 2019. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario.
“LA CORREZIONE DELLA MANOVRA SIA CONSIDEREVOLE E NON MARGINALE” – VI MANCAVANO I MONITI DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE DOMBROVSKIS? ECCOVI ACCONTENTATI: “UN TAGLIO DEL DEFICIT LIMITATO ALLO 0,2% NON È SUFFICIENTE. PER EVITARE L’APERTURA DI UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE NON BASTANO GLI ANNUNCI” – “LA TRAIETTORIA DI BILANCIO SCELTA DALL’ITALIA È CONTROPRODUCENTE PER L’ECONOMIA ITALIANA STESSA”
IL “FATTO QUOTIDIANO” SCENDE IN CAMPO A DIFESA DI LUIGI DI MAIO: “IL CASO DI SUO PADRE NON E’ PARAGONABILE AI CASI DI MARIA ELENA BOSCHI E MATTEO RENZI - IL PUNTO VERO NON È CIÒ CHE HA FATTO PAPÀ DI MAIO AI LAVORATORI MA CIÒ CHE HA FATTO LUIGI - GRAZIE AL SUO RUOLO - PER IL PAPÀ O PER LA SUA AZIENDA. DA QUESTO PUNTO DI VISTA, ALMENO FINORA, LE SITUAZIONI SONO DIVERSE…”
GOVERNO NO GLOBAL (COMPACT) – CONTE CEDE A SALVINI E ANNUNCIA CHE L'ITALIA NON ADERIRA' AL “GLOBAL COMPACT" DELLE NAZIONI UNITE A SOSTEGNO DI MIGRANTI E RIFUGIATI – NON DITELO AL MINISTRO MOAVERO E A DI STEFANO (M5S), CHE SI ERANO DETTI PRONTI A FIRMARLO – SALVINI ALLA CAMERA: “IL GOVERNO NON ANDRÀ A MARRAKECH, POI DECIDERÀ IL PARLAMENTO" (VIDEO)
CHI DI TRANS FERISCE… - CONDANNATI I 4 CARABINIERI DEL RICATTO A MARRAZZO: CI SONO VOLUTI ‘SOLO’ 9 ANNI PER LA SENTENZA DI PRIMO GRADO. PRESCRITTE LE ACCUSE PER LA TRANS NATALI - GLI AVVOCATI DELL’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO: ‘È STATO RICONOSCIUTO IL VILE RICATTO. MARRAZZO RIBADISCE LA MASSIMA CONSIDERAZIONE DELL’ARMA CHE, CON LUI, È VITTIMA DEI CRIMINI QUESTE MELE MARCE’