FLASH! - GIRANO SONDAGGI SHOCK. 5STELLE TRA 17 E 18 (IL CASO DE VITO GLI FA PERDERE 3 PUNTI SECCHI), SALVINI 32/34, PD 20/21, BERLUSCA 9/10….-
FLASH! - GIRANO SONDAGGI SHOCK. 5STELLE TRA 17 E 18 (IL CASO DE VITO GLI FA PERDERE 3 PUNTI SECCHI), SALVINI 32/34, PD 20/21, BERLUSCA 9/10….-
LA BREXIT È MARCIA - ''SIAMO UN MILIONEEEH!'', IL GRIDO CHE NON POTEVA MANCARE: COSÌ LA PROTESTA DEI ''REMAINERS'' SI PUÒ RINOMINARE ''ONE-MILLION MARCH'' A USO DEI GIORNALI DI DOMANI - AGGIUNGONO CHE IN 4,5 MILIONI HANNO FIRMATO PER LA PETIZIONE ONLINE, COME SE FOSSE UN NUMERO SIGNIFICATIVO: IN 16 MILIONI USCIRONO DI CASA E VOTARONO PER RESTARE NELL'UE, IL PROBLEMA È CHE IN 17 MILIONI DISSERO ''LET'S GO''
QUI MILANO - LA SMENTITA DI MARIO VANNI, CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO SALA, ALLE ACCUSE DI TRAVAGLIO: “NON È VERO CHE “SI SCOPRÌ CHE NON AVEVA I REQUISITI DIRIGENZIALI RICHIESTI DALLA LEGGE MADIA”; TALI REQUISITI ERANO E SONO POSSEDUTI - NON È VERO CHE “IL SINDACO SI TIENE ANCHE IL VECCHIO CAPO DI GABINETTO DI PISAPIA, COL COMPITO DI FIRMARE GLI ATTI”; IL MIO PREDECESSORE SVOLGE UN ALTRO LAVORO E NON HA MAI FIRMATO ATTI IN MIA VECE”
SALVINI E DI MAIO NON SI POSSONO PIÙ VEDERE: ''MATTEO HA IL DIRITTO DI PARLARE, IO HO IL DOVERE DI FARE, E I FATTI SONO GLI ACCORDI CON LA CINA''. LUIGINO RISPONDE A BRUTTO MUSO CONTRO SALVINI CHE AVEVA DELEGITTIMATO LA VIA DELLA SETA DA CERNOBBIO - LA BONGIORNO SI CHIEDE ''MA CHE CI STIAMO A FARE ANCORA NEL GOVERNO?''. DA UN SEGNALE SI CAPIRÀ SE CONTE E COMPANY SOPRAVVIVERANNO ALLE EUROPEE. IL MOSTRO DELLA FINANZIARIA
INDAGINI SU UN CAMPIDOGLIO AL DI SOTTO DI OGNI SOSPETTO - PURE L'AD DI ACEA DONNARUMMA FINISCE INDAGATO PER CORRUZIONE. ERA STATO DE VITO A CALDEGGIARE LA SUA NOMINA - L'AZIENDA: ''ACEA NON C'ENTRA NULLA. SI TRATTA DI DUE SPONSORIZZAZIONI FIRMATE DAL PRESIDENTE''. OVVERO LANZALONE - L'INCHIESTA SI ALLARGA ANCHE ALL'ALTRA RAGGI, GABRIELLA, CAPO SEGRETERIA DELL'ASSESSORE MONTUORI - VIRGINIA NEL BUNKER CHIEDE IL CASELLARIO GIUDIZIARIO A TUTTI E SCARICA PURE FRONGIA
IN ATTESA DELLA CITTADINANZA, A RAMY E ADAM GLI TOCCA FABIO FAZIO: DOMANI SERA I DUE RAGAZZI DEL BUS SARANNO A ''CHE TEMPO CHE FA'' - CHIEDONO CHE ANCHE FRATELLI E COMPAGNI DI CLASSE POSSANO DIVENTARE ITALIANI SENZA ASPETTARE I 18 ANNI E LA TRAFILA NECESSARIA: ''PERCHÉ NOI SÌ E LORO NO?''. MA IL GOVERNO CONTE NON CI PENSA PER NIENTE - ECCO COME SI ACQUISTA (E SI PERDE) LA CITTADINANZA