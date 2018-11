“20 ANNI FA MI SENTIVO SOLA E PERDUTA” – MICHELLE OBAMA RACCONTA GLI ALTI E BASSI CON OBAMA, IL RICORSO ALLA CONSULENZA MATRIMONIALE, L’ABORTO SPONTANEO E IL RICORSO ALLA FECONDAZIONE IN VITRO: "BARACK MI LASCIÒ GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA IL MIO SISTEMA RIPRODUTTIVO" - SU TRUMP: NON LO PERDONO, THE DONALD REPLICA: "SONO IO CHE NON PERDONO BARACK OBAMA PER QUELLO CHE HA FATTO ALLE NOSTRE…"