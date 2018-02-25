FLASH - IL MOVIMENTO CINQUESTELLE CONTINUA LA RICERCA DI POTENZIALI MINISTRI MA FIOCCANO ALTRI 'NO': LUIGINO DI MAIO INCASSA IL RIFIUTO DELL'ECONOMISTA GUIDO TABELLINI E DELL'EX CAPO DEL DIS, GIAMPIERO MASSOLO...-
FLASH - IL MOVIMENTO CINQUESTELLE CONTINUA LA RICERCA DI POTENZIALI MINISTRI MA FIOCCANO ALTRI 'NO': LUIGINO DI MAIO INCASSA IL RIFIUTO DELL'ECONOMISTA GUIDO TABELLINI E DELL'EX CAPO DEL DIS, GIAMPIERO MASSOLO...-
“CRISTIANO RONALDO SI CREDE UN DIO A LETTO MA...” - L’EX FIDANZATA DEL PORTOGHESE, NEREIDA GALLARDO, SVELA I GUSTI SESSUALI DEL CAMPIONE: "NON AMA USARE IL PRESERVATIVO, PER QUESTO LA STORIA DELLA MADRE SURROGATA NON MI CONVINCE. E SULLA SUA PRESUNTA OMOSESSUALITÀ, DEVO DIRE CHE…”
ECCO IL NUOVO IMPERATORE - IL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE HA PROPOSTO DI RIMUOVERE DALLA COSTITUZIONE IL LIMITE DI DUE MANDATI DI PRESIDENZA: XI JINPING POTREBBE RESTARE PRESIDENTE ANCHE DOPO IL SECONDO QUINQUENNIO…
QUI COMANDO IOR! - PAPA FRANCESCO TRASFORMA LA BANCA VATICANA PER CHIUDERE LA STAGIONE DEI SOSPETTI, PARTENDO DALLA RIFORMA DELLO STATUTO - INTANTO SI INCEPPA IL SALVATAGGIO DELL'IDI: GRANDE SCAZZO TRA LA PIÙ GRANDE CHARITY AMERICANA, LA “PAPAL FOUNDATION”, E I VERTICI DELLA SANTA SEDE
ANCHE CHURCHILL SCOPAVA! - IL GRANDE STATISTA INGLESE EBBE UNA RELAZIONE SEGRETA CON DORIS DELEVINGNE, PROZIA DELLA MODELLA CARA DELEVINGNE - UN RAPPORTO “SCANDALOSO”, CHE AVREBBE POTUTO COMPROMETTERE LA SUA CARRIERA (E LA STORIA) - TRA I DUE NACQUE UNA STORIA DI SESSO TRAVOLGENTE, CONSUMATA AL AL RITZ DI PARIGI. DOPO UNA NOTTE D’AMORE, LUI LE DISSE: “DORIS, TU RESUSCITERESTI ANCHE UN CADAVERE”
CONTE-MOURINHO, QUA LA MANO- IL MANCHESTER UNITED RIBALTA IL CHELSEA CON SUPER-LUKAKU: BLUES AVANTI CON WILLIAN (SU ERRORE DI POGBA), POI SALE IN CATTEDRA IL BELGA: RETE E ASSIST PER IL GOL VITTORIA DI LINGARD – DISGELO TRA CONTE E LO SPECIAL ONE: BATTUTE, SORRISI E QUELLA CAREZZA... – IL GOL ANNULLATO A MORATA PER FUORIGIOCO DUBBIO DI MORATA FA DISCUTERE, CONTE INVOCA LA VAR - VIDEO
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’